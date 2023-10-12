Scholz, Hamas'ın saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu sabah Federal Meclis'te radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarına ilişkin hükümet açıklamasında, Almanya'nın İsrail'e desteğini yineledi. Almanya'nın Yahudi halkına yönelik tarihi sorumluluğu olduğunu hatırlatan Scholz, "radikal islamcı Hamas'ın büyük saldırıları karşısında Almanya'nın İsrail'e tamamen destek verdiği" ifadesine vurgu yaptı. Scholz, "Bu dönemde Almanya'nın tek bir yeri var, o da İsrail'in yanıdır" dedi.

Scholz konuşmasında, Hamas'ın saldırılarından İran'ın da sorumlu olduğuna işaret etti. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda İran'ın somut ve operatif desteği olduğuna dair elde kanıtlar bulunmadığını belirten Scholz, "İran'ın Hamas'a yönelik son yıllardaki desteği olmasa Hamas'ın İsrail topraklarına yönelik eşi benzeri olmayan saldırıları yapma yeteneği olamazdı" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Başbakan, İran rejiminin üst düzey yetkililerinin ve bölgedeki bazı ülke liderinin Hamas'ın saldırılarını kutlayan açıklamalarını da "iğrenç" diye niteledi. Scholz, "Tahran utanç duymadan gerçek yüzünü ortaya koyuyor ve böylece Gazze'de oynadığı rolü de kabul etmiş oluyor" diye devam etti.

Hamas'ı maddi ve askeri şekilde desteklen İran, Hamas'ın son saldırısında rol oynadığı iddialarını reddediyor.

Erdoğan ile de görüşecek

"Hizbullah çatışmalara müdahale etmemeli" diyen Scholz, çatışmaların bölgeye yayılması riskine karşı uyarıda bulundu. Scholz, bölgede olası bir "kıyamet senaryosunun" gerçekleşmesinin önlenmesi için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile temas halinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşeceğini ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Berlin'de bir araya geleceğini söyledi. Her üç ülkenin de tansiyonun düşürülmesinde ve arabulucu olarak rol oynayabileceğini ifade eden Scholz, "Bu dramatik durumda yardımı olabilecek bütün bağlantıları kullanmamak sorumsuzluk olur" şeklinde konuştu.

Filistin Özerk Yönetimine eleştiri

Almanya Başbakanı ayrıca Batı Şeria'da kontrolü elinde tutan Filistin Özerk Yönetimi'nin tutumunu da eleştirdi. "Özerk Yönetim ve Başkanı Mahmud Abbas'ın terör saldırılarını kınayan açıklamaları nerde kaldı' diye kendi kendime soruyorum" diyen Scholz, Abbas'a seslenerek, "Suskunluğunuz utanç verici" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı, Hamas'ın saldırılarının Filistin bölgelerindeki iş birlikleri için de sonuçları olacağını belirtti. Böylece Başbakan Scholz da Almanya'nın Filistin bölgelerine verilen kalkınma yardımlarını yeniden değerlendireceği yönünde daha önce yapılan açıklamaların altını çizmiş oldu.

Scholz, Almanya'nın bölgeye kalkınma yardımları için baz alınacak kriterin, destek verilen projelerin bölge barışını destekleyip desteklemediği ve İsrail'in güvenliğine en iyi biçimde nasıl katkıda bulunduğu olacağını da belirtti. Scholz, bu kriterler ışığında iş birliği yapılan projelerin gözden geçirilmesi tamamlanana kadar Filistin bölgelerine verilen yardımların dondurulduğunu açıkladı.

Yeniden gözden geçirme kararının acil insani yardımları kapsamadığını belirten Scholz, söz konusu insani yardımların başta Gazze Şeridi'nde yaşayan halk olmak üzere sivillerin gıda ve sağlık hizmetini güvence altına aldığını hatırlattı. Hamas'ın insanlara "acı ve yoksulluktan başka bir şey sunmadığını" ifade eden Scholz, sivil halkın içine düştüğü durumun daha da kötüleşeceği öngörüsünü paylaştı. Scholz, "Bunda da sorumluluk Hamas'a aittir" dedi.

Almanya'da Hamas yasağı

Başbakan Olaf Scholz, ABD ve AB'nin terör listesinde yer alan ancak Almanya'da şimdiye kadar örgütsel yapısı tespit edilemeyen Hamas'a da faaliyet yasağı yönünde karar çıkartılacağını açıkladı. Scholz, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından Berlin'de kutlamalar yapan ve sokaktan geçenlere tatlı dağıtan Filistinlilere ait Samidoun adlı derneğin de yasaklanacağını duyurdu. Kendisini "Filistinli Rehineler ile Dayanışma Ağı" diye tanımlayan Samidoun'un Berlin'deki kutlamaları Almanya çapında büyük tepkilere neden olmuştu.

Başbakan Scholz, Berlin'deki gösterilerde yapılanları "iğrenç" ve "insanlık onurunu hiçe sayan" eylemler olarak niteledi. "Olanlar, bu ülkenin kendisini temsil etmekle yükümlü kıldığı bütün değerleri ile çelişmektedir" diyen Scholz, "Nefret ve kışkırtmaya seyirci kalamayız. Antisemitizme ise müsamaha göstermeyiz" ifadelerine de vurgu yaptı. Scholz, "Kim Hamas'ın suçlarını över ve sembollerini kullanırsa, kim kasıtlı ve kasıtsız insan öldürmeye müsaade ve suç işlemeye davet ederse, o suç işlemiş sayılır" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı, "Her kim İsrail bayraklarını yakarsa suç işlemiş sayılır. Hamas gibi bir terör örgütünü desteklerse, suç işlemiş olur" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Almanya'da güvenlik birimlerinin ve savcıların bu tür suç işleyenlerden hesap soracağını da vurgulayan Scholz, Almanya'daki Dernekler Kanunu'nun "keskin bir kılıç" olduğunu ve bir "hukuk devleti olarak da bu keskin kılıcı daha da güçle çekeceklerini" söyledi.

Hamas'ın Almanya'da en az 450 üyesi var

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarına göre, Hamas'ın Almanya'da tahmini olarak, çoğu Alman vatandaşı 450 üyesi bulunuyor. Örgütün Almanya'da şimdiye kadar yapılanması veya uzantısı da tespit edilebilmiş değil. Hamas'a yakın olduğuna dair kanıtlar bulunan oluşumlar da geçen yıllar içinde art arda yasaklandı.

Hamas'a yakın olduğu bilinen Lübnan Hizbullahı'na da 2020 yılında her türlü faaliyet yasağı getirildi. Faaliyet yasağı, gösteriler veya etkinliler düzenlenmesinin yasaklanmasını da mümkün kılıyor.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın bayrak ve sembolleri göstermek Almanya'da halen zaten suç kapsamında. Öte yandan Alman istihbaratı raporunda, "Hamas'ın Almanya'yı geri çekilip bağış ve yeni destekçi kazanma ile propagandaya odaklandığı Batılı ülkelerden biri olduğu" ifadesine yer veriyor.

AFP, Reuters, dpa / ETO, JD

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