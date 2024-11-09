Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan birlik çağrısı

Almanya Başbanı Olaf Scholz, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35'inci yılı nedeniyle yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerine dayanışma ve birlik çağrısında bulundu.

Almanya Başbanı Olaf Scholz, Berlin Duvarı'nın yıkılışının Avrupa dayanışmasının bir örneği olduğunu söyledi, "Avrupa bütünleşmesinin zirvesiydi" dedi.

Scholz Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35'inci yıldönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Mevcut küresel siyasi atmosfer karşısında dayanışma çağrısında bulunan Almanya Başbakanı, "1989 sonbaharındaki ortak tarihimiz bize hedeflerimize nasıl ulaştığımızı gösteriyor: Barış ve özgürlük, güvenlik ve refah, hukuk ve demokrasi için birlikte durarak" dedi.

Scholz, Cuma günü Budapeşte'de Avrupalı liderlerle katıldığı toplantıların kıtanın birliğini güçlendirmeye yaradığını söyledi. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılan yaklaşık 50 liderin öncelikli gündemi ABD seçim sonuçları olmuştu. Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamasının ardından Washington'un Ukrayna ve NATO'ya desteğinin azalması, ayrıca Avrupa ülkeleri ile ticaret savaşları başlatması bekleniyor. Washington kaynaklı belirsizlikler Almanya'da Scholz liderliğindeki üçlü koalisyon hükümetinin dağıldığı bir döneme denk geldi.

Scholz konuşmasında, duvarın yıkılmasına Almanya'nın komşularının katkı sunduğuna dikkat çekti: "Polonya'da cesur Solidarnosc sendikası vardı. Estonya, Letonya ve Litvanya'da devrimciler; Macaristan, Çekoslovakya ve diğer ülkelerde cesur kadın ve erkekler vardı."

Doğu Almanların katkısına vurgu yapan Scholz, "Ve elbette Leipzig ve Doğu Almanya'nın diğer birçok yerinde Pazartesi protestoları vardı" diye konuştu.

9 Kasım 1989 Fotoğraf: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

155 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı 1961 yılında dikta rejimiyle yönetilen Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) tarafından örülmüş ve izleyen 30 sene boyunca Almanya'yı Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölmüştü.

9 Kasım 1989'da Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin Doğu Berlin yöneticisi Günter Schabowski'nin Doğu Almanların Batı'ya seyahat etmelerine izin verileceğine dair açıklaması sırasında yaşanan iletişim kazası aynı gün duvarın yıkılışını tetikledi. O tarihten bir yıl sonra, 3 Ekim 1990 tarihinde iki ülke resmen birleşerek İkinci Dünya Savaşı'ndan beri süren bölünme de sonlandırıldı.

Alman parlamentosu Bundestag'da Cuma günü yapılan oturumda Federal Parlamento Başkanı Bärbel Bas, Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla ilgili, "Doğu Almanlar demokrasiye büyük bir hizmette bulundular. Aynı zamanda tüm dünyaya barışçıl bir devrim modeli sundular" diye konuştu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Christiane Schenderlein Berlin Duvarı'nın yıkılışının özgürlük tarihinin bir simgesi olduğunu söyledi. Schenderlein, "1989'daki kazanımlar kendiliğinden gerçekleşmedi. Bunları savunmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

dpa,DW / MUK,EC

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