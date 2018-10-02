 Almanya Başbakanı Merkel İsrail′de | ALMANYA | DW | 04.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel İsrail'de

İsrail'e ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel, Yahudi karşıtlığı ile mücadelede Almanya'nın sorumluluğuna dikkat çekti. Görüşmelerde İsrail yerleşimleri ve İran ile nükleer anlaşma da ele alınacak.

Israel Merkel in Yad Vashem (Getty Images/AFP/D. Hill)

İsrail'i ziyaret etmekte olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Hayfa Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Üniversitenin açıklamasında Almanya Başbakanı'nın yönetim stilinin eşitlik, özgürlük ve insan hakları prensiplerine dayandığı belirtildi. Angela Merkel teşekkür konuşmasında "ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı" olduğunu söyledi. Merkel, "Yahudi soykırımı döneminde işlenen suçların ışığında Almanya'ya güven duyulmasın mucize anlamına geldiğini" ifade etti.

Angela Merkel, "İsrail ile Almanya arasında inşa edilen dostluğun paha biçilmez bir armağan olduğunu ve bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde özgürlük değerlerinin taviz vermeden savunulması gerektiğini" söyledi. Başbakan Merkel, "Almanya'nın nereden geldiğine ve ne şekilde kendini gösterdiğine bakmaksızın Yahudi düşmanlığına karşı olduğunu" belirtti.

Israel Merkel erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa (Reuters/R. Zvulun)

Hayfa Üniversitesi'nin takdir açıklamasında, "fizik alanında doktorası olan Angela Merkel'in her zaman ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına karşı çıktığı ve iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini teşvik ettiği" belirtildi. Merkel'e verilen unvanın aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki sıkı dostluğa ve derin ilişkilere olan katkısının takdiri anlamına geldiğine de açıklamada yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e daha önce Kudüs İbrani Üniversitesi ve Seul Kadın Üniversitesi dahil olmak üzere 14 öğretim kurumu tarafından fahri doktora unvanı verilmişti.

Soykırım anıtına ziyaret

Yahudi soykırımının 6 milyon kurbanını anmak için dikilen Yad Vaşem Anıtı’nı da ziyaret eden Başbakan Merkel, Almanya’nın Yaudi Soykırımı nedeniyle sahip olduğu sorumluluğa dikkat çekti. "Kristal Gece" olarak anılan 9 Kasım 1938’de Yahudilerin Almanya’da akıl almaz boyutlarda nefret ve şiddete maruz kaldığını anımsatan Merkel, „Ancak bunu izleyen dönemde eşi benzeri görülmemiş suçlarla medeniyette kırılma yaşandı” dedi. Merkel, geçmişte yaşananlardan ötürü Almanya’nın “antisemitizm, yabancı düşmanlığı, nefet ve şiddetle” mücadelede giderek büyüyen bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Israel Merkel in Yad Vashem (Getty Images/AFP/D. Hill)

Hükümetler arası konsültasyonlar vesilesiyle İsrail'e giden Başbakan Merkel Çarşamba akşamı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile çalışma yemeği yedi. Merkel, Yahudi devletinin desteklenmesinin Almanya'nın yüksek devlet menfaati olduğunu birçok kez söylemişti.

Başbakan Merkel'in İsrail hükümetinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleriyle, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın da gündeme gelmesi bekleniyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da antisemitizm: Nefret artıyor

İsrailli Yorai Feinberg, Berlin’e yerleştiği yıllarda kendisini iyi hissediyordu. Ancak şimdi hemen her gün nefret söylemleriyle karşılaşıyor. Yapılan bir araştırma sözlü saldırıların radikalleştiğini de ortaya koydu. (20.07.2018)  

Merkel ve Netanyahu İran’ı görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Berlin’deki görüşmesinin gündemi İran’dı. Merkel İran ile nükleer anlaşmayı savunurken, Netanyahu İran’a karşı tutumun sertleştirilmesini istedi. (04.06.2018)  

İran'a suçlamalarda bulunan Netanyahu'ya Almanya'dan tepki

İran'ın gizli bir nükleer programı olduğunu savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya bazı Alman politikacılardan tepki geldi. Siyasiler Tahran'la sağlanan nükleer anlaşmadan vazgeçilmemesi uyarısında bulundu. (02.05.2018)  

Benzer içerik

USA Washington | Präsident Donald Trump & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel popüler, Trump dipte 02.10.2018

Yapılan araştırmaya göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel çapta ABD Başkanı Donald Trump'tan çok daha popüler. Merkel'in popülaritesi, yüzde 85 ile komşu ülke Hollanda'da zirveyi gördü.

Benjamin Netanjahu Rede vor der UN Generalversammlung

İsrail ile İran arasında nükleer atışma 28.09.2018

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia etti. İran‘dan bölgede "gizli" nükleer programa sahip tek ülkenin İsrail olduğu cevabı geldi.

Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland

Erdoğan için güvenlik önlemleri had safhada 27.09.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya resmi ziyareti, çok yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşiyor. Berlin’de 4 bin 200 polis görev yaparken, tarifeli seferler dışında şehir semalarında uçuş yasağı uygulanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması tartışma yaratmıştı.

Uyum bakanından Açık Cami Günü’nde DİTİB eleştirisi

Almanya’da yüzlerce camide yapılan Açık Kapı Günü etkinlikleri kapsamında Köln’deki DİTİB Merkez Camii’ne gelen Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp, caminin Erdoğan tarafından açılmasını eleştirdi. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Etkileyici mimariye sahip cami birçok tartışmaya da neden oldu.  