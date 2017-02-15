Almanya Başbakanı Merkel gece sokağa çıkma kısıtlamasını savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, korona önlemlerinin ülke genelinde aynı olmasını öngören ve bugün yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, bu yasa ile birlikte yürürlüğe giren ve tartışmalara yol açan gece sokağa çıkma kısıtlamasını savundu. Merkel, "Gece sokağa çıkma kısıtlamaları gibi sert önlemler uygulamadan hiçbir ülke pandeminin üçüncü dalgasını aşarak, gevşetmeler yapmayı başaramadı" şeklinde konuştu. Merkel, bu hafta kabul edilen yasal düzenlemenin öngördüğü şekilde ülke genelinde aynı önlemlerin uygulanması ile koronavirüs vakalarının sayısının düşürülebileceğini de sözlerine ekledi.

Bu yasal düzenlemenin "acilen gerekli" olduğunu vurgulayan Merkel, sağlık çalışanlarından "gerçek yardım çağrıları" geldiğini söyledi. Merkel, "Bu insanlar korona hastalarının hayatlarını kurtarabilmek için, bizim için her gün kapasitelerinin sınırlarında çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Almanya'da aşı kampanyasından aşama kaydedildiğini ifade eden Merkel, bunun pandeminin aşılmasında "kilit rol" oynadığını kaydetti. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Ensitüsü'nün (RKI) verilerine göre, bugüne kadar ülkede nüfusun yüzde 22,8'ine en az bir doz aşı yapıldı.

Yürürlüğe giren yeni yasa

Almanya'da hafta içinde Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından kabul edilen korona önlemlerine ilişkin yeni yasa bugün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, eyalet farkı gözetmeksizin aynı önlemlerin uygulanmasını mümkün kılacak. Halkı enfeksiyondan koruma yasasına göre, bir yerleşim yerinde son yedi gün içinde 100 bin kişide kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısının üç gün arka arkaya 100'ü aşması halinde "fren" çekilerek, bazı kısıtlamalar devreye girecek.

Buna göre tartışma yaratan gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak. Saat 22.00 ile 05.00 arasında işe ya da doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmayacak. Açık havada tek başına spor yapmak gece yarısına kadar mümkün olacak.

Sosyal teması kısıtlamak için bir hanede ikamet eden kişilerin başka bir haneden en fazla bir kişi ile özel ya da kamusal alanda görüşmesine izin verilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Günlük ihtiyaç maddeleri satan market gibi yerler ve eczaneler açık kalmayı sürdürecek ancak bunun dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapatılacak. Yedi günlük insidansın 100 ile 150 arasında olması halinde ise negatif test sonucunu göstererek ve randevu alarak mağazalardan alışveriş yapmak mümkün olacak.

Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel tesisler faaliyet gösteremeyecek. Kafe, restoran gibi yeme içme yerleri kapatılacak, sadece paket servise izin verilecek.

Okullardaki önlemler

Okullarda yedi günlük insidansın 100'ü aşması halinde, sınıflar ikiye bölünerek dersler gruplar halinde yapılacak. Bu durumda, öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılmak için haftada iki kez test yaptırması gerekiyor. 165'i aşması halinde yüz yüze eğitime ara verilecek. Düzenlemenin Haziran ayı sonuna kadar geçerli olması öngörülüyor.

Almanya'da salgının başından beri Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararların bazıları eyalet yönetimleri tarafından hayata geçirilmiyor, bu nedenle her eyalette farklı uygulamalar söz konusu oluyordu.

Robert Koch Enstitisü'nün bugün açıkladığı verilere göre, Almanya genelinde 100 bin kişide yedi gün içinde görülen vaka sayısı 164,4 olarak kaydedildi. Bu değer bir hafta önce 160,7; dört hafta önce ise 124,9 olarak tespit edilmişti. Ülkede son 24 saat içinde 23 bin 392 vaka kaydedildi, 286 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

dpa,AFP/JD,HT

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