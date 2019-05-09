 Almanya Başbakanı AB′de görev istemiyor | ALMANYA | DW | 16.05.2019

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ALMANYA

Almanya Başbakanı AB'de görev istemiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel ileride Brüksel'de görev üstlenebileceği yönündeki spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı. 2021'de koltuğu bırakacak olan Merkel, "yeni bir görev için hazır olmayacağını" söyledi.

Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/Y. Herman)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevinin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği bünyesinde bir rol üstlenebileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sonrası Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Merkel, "Avrupa dahil olmak üzere nerede olursa olsun, yeni bir siyasi görev için hazır olmayacağım" dedi.

64 yaşındaki Merkel'in Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportaj, Almanya Başbakanı'nın koltuğunu bıraktıktan sonra AB'de görev üstlenebileceği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu. Merkel demecinde "Çoğu insan, ben de dahil olmak üzere, Avrupa hakkında endişe ediyor. Bu durum, Avrupa'nın bir geleceği olmasını sağlama konusunda beni daha sorumlu hissettiriyor" demişti. Bu sözlerine de açıklık getiren Merkel, Avrupa'nın içerisinde bulunduğu kutuplaşma karşısında bir başbakan olarak iyi ve işleyen bir Avrupa'yı teşvik etmenin görevi olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Merkel'in Avrupa Birliği'nde üst düzey bir görev üstlenmek için "son derece vasıflı" olduğunu söylemişti. Juncker, AB Komisyonu Başkanlığı görevinden 31 Ekim'de ayrılacak.

2021'e kadar görevde kalacak mı?

Merkel, Aralık ayında 18 yıldır liderliğini yaptığı Hristiyan Demokratik Birlik'teki (CDU) koltuğunu bırakmıştı. Merkel, 2021'de de başbakanlığı bırakacağını açıklamıştı.

Konuya ilişkin hafta içerisinde yaptığı bir açıklamada Merkel, insanlar onları artık görmek istemeyene dek siyasetçilerin görevde kalmaması gerektiğini söylemişti.

Merkel'in ardından CDU liderliği üstlenen ve bir sonraki dönemde başbakanlık için yarışması beklenen Annegret Kramp-Karrenbauer de geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada 2021'den önce Merkel'den görevi almak gibi bir hırsının olmadığını söylemişti. Kramp-Karrenbauer, "Başbakan ve hükümet tam bir dönem için göreve seçilir ve vatandaşlar bu yetkiyi ciddiye almalarını beklemekte haklıdır" demişti. 

dpa,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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