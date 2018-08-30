 Almanya artık DİTİB’e teşvik vermiyor | ALMANYA | DW | 30.08.2018

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ALMANYA

Almanya artık DİTİB’e teşvik vermiyor

2017'den bu yana DİTİB’in tek başına üstlendiği projeler için hiçbir teşvik başvurusunun kabul edilmediği açıklandı. DİTİB imamlarının Ankara için casusluk yaptığı suçlamaları, ikili ilişkilerde gerilim yaratmıştı.

Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/O. Berg)

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi

Almanya'da Federal Hükümet artık Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) projelerine teşvik verilmediğini açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, DİTİB ile ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017'den bu yana DİTİB'in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini aktardı.

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Köln merkezli DİTİB, son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herford kentindeki DİTİB camisinde, Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ayrıca DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen yapılanması hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin ile Ankara arasında gerilime yol açmıştı.

Projeler, Müslüman gençlerin radikalleşmesini önlemeyi hedefliyordu

DİTİB son yıllarda özellikle Federal Gönüllü Hizmet Girişimi kapsamında ve Federal Aile Bakanlığı'nın sürdürdüğü "Demokrasiyi yaşamak” adlı program çerçevesinde çeşitli resmi kaynaklardan mali teşvik almıştı. Bu projelerin hedeflerin biri de, Müslüman gençlerin radikalleşmesini önlemekti.

Bild gazetesine bir demeç veren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) İçişleri Sözcüsü Christoph de Vries, "Milliyetçilik yayan, Hristiyanlara, Yahudilere veya bir dine bağlı olmayan insanlara karşı nefret yayan ve burada Türk hükümeti adına casusluk yapan, Almanya'da köktendincilik ile mücadelede ortağımız olamaz” şeklinde konuştu.

Mazyek, İçişleri Bakanı ile görüştü

Öte yandan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nden verilen bilgiye göre, görüşmede "İslam dininin Almanya'da kurumsallaşması, radikal akımlarlarla ve ideolojilerle sürdürülebilir mücadele ve ülkede birlik ve hoşgörü kültürü” ele alındı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Seehofer ilkbaharda yaptığı "İslam Almanya'ya ait değil” açıklaması, geniş bir tartışma yaratmış ve Seehofer bu adımıyla Başbakan Angela Merkel'in çizgisine ters düşmüştü.

dpa / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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