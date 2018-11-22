 Almanya Arap Yarımadası′na silah satışını sürdürüyor | DÜNYA | DW | 27.12.2018

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DÜNYA

Almanya Arap Yarımadası'na silah satışını sürdürüyor

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın son çeyreğinde de Yemen’deki savaşa katılan Arap ülkelerine silah satışı sürdürüldü. Bu ülkelere yaklaşık 58 milyon euro değerinde silah satıldı.

Deutschland Waffenproduktion & Waffenexport | Heckler & Koch - Messe in Abu Dhabi (Getty Images/AFP/K. Sahib)

Federal Meclis Sol Parti Grubu'nun soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt, Almanya'nın Arap Yarımadası’na silah satışını sürdürdüğünü ortaya koydu. Katolik Haber Ajansı’nın (KNA) önergeye verilen yanıta dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin 2018 yılının son çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'e 57 milyon 640 bin euro değerinde silah satışına onay verdiği kaydedildi. Haberde, her üç ülkenin de Yemen’de Husi milislerine karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer aldığına dikkat çekildi.

Alman hükümetinin verdiği yanıtta, bu yılın son üç ayında, Suudi Arabistan'a silah satışı için onay verilmediği, ancak 2018 yılında Riyad’a yapılan silah ve savunma araçları ihracatının toplam değerinin 416 milyon euroyu aştığı belirtildi.  Almanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 254 milyon 500 bin euroluk silah ihraç etmişti.

Haberde, Sol Parti'nin Alman hükümetinden Mısır, Cezayir, Ürdün, Katar ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatı hakkında bilgi istediği de ifade edildi. Alman hükümetinin verdiği yanıta göre, 2018 yılının son çeyreğinde Almanya’nın silah ihracatı yaptığı ülkelerin başında 60 milyon 900 bin euroluk satış ile Cezayir geliyor. Suudi Arabistan ile gerilim yaşayan Katar'a ise 55 milyon 900 bin euro değerinde silah ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Sevim Dağdelen'den Alman hükümetine tepki

Sol Parti Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen, "verilen her türlü söze rağmen, Yemen'de limanların abluka altına alınmasına ve savaş suçları işlenmesine katkı sağlayan ülkelere silah satışının sürdürüldüğü" eleştirisinde bulunarak Alman hükümetinin “ahlaki olarak iflas ettiğini” savundu. Dağdelen, Almanya’nın “bu vicdansız silah ihracatı politikası” ile Yemen’deki insani felakette sorumluluğu olduğunu söyleyerek bu ülkelere verilen silah satış onaylarının da iptal edilmesini talep etti.

KNA/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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