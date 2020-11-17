Almanya Aralık'ta aşıya hazırlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı ilk aşılama çalışmalarının Aralık ayında başlayabileceğini duyurdu. Avrupa'da aşı adaylarından birine bu yıl içinde izin çıkmasını umduklarını belirten Spahn, iznin ardından aşılamalara başlanabileceğini kaydetti.

Eyalet yönetimlerinden, planlanan aşı merkezlerinin aralık ayı ortasından itibaren faaliyete hazır hale getirilmesini istediğini belirten Spahn, aşıya izin çıktıktan sonra merkezlerin açılmasını beklemektense hazır haldeki aşı merkezlerinin birkaç gün kapalı kalmasını tercih edeceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

"300 milyon dozun üstünde aşı gelecek"

Sağlık Bakanı, Alman hükümetinin AB Komisyonu üzerinden ya da doğrudan ikili anlaşma yaptığı tüm aşı üreticilerinin hedefleri tutturması halinde Almanya'ya 300 milyon dozun üzerinde aşı temin edileceğini de belirterek "Bu durumda her kişiye iki dozluk aşılama yapılması halinde de kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve diğer ülkelerle de paylaşabileceğiz" diye konuştu. Bunun en uygun koşullardaki senaryo olduğunu da belirten Spahn, hangi aşının nasıl etki ettiğini ve aşı ile kazanılan bağışıklığın ne kadar sürdüğünü henüz bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da Pazar akşamı yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarının düşünüldüğünden daha hızlı bir şekilde başlayacağına inandığını belirtmişti. Aşılamanın aralık ayında başlayabilmesi için hazırlıkların yapıldığını kaydeden Scholz, Almanya'da üretilen aşı ve diğer aşıların tüm dünyaya sunulacağı ve Almanya'da da yeterli miktarda bulunacağı güvencesi vermişti.

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