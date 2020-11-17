 Almanya Aralık′ta aşıya hazırlanıyor | ALMANYA | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Aralık'ta aşıya hazırlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı, izinlerin çıkmasının ardından Aralık ayında aşılama çalışmalarına başlamayı umduklarını açıkladı. Bakan, Almanya'ya yetecek dozda aşı bulunduğunu, kalanın diğer ülkelerle paylaşılacağını kaydetti.

default

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı ilk aşılama çalışmalarının Aralık ayında başlayabileceğini duyurdu. Avrupa'da aşı adaylarından birine bu yıl içinde izin çıkmasını umduklarını belirten Spahn, iznin ardından aşılamalara başlanabileceğini kaydetti.

Eyalet yönetimlerinden, planlanan aşı merkezlerinin aralık ayı ortasından itibaren faaliyete hazır hale getirilmesini istediğini belirten Spahn, aşıya izin çıktıktan sonra merkezlerin açılmasını beklemektense hazır haldeki aşı merkezlerinin birkaç gün kapalı kalmasını tercih edeceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

"300 milyon dozun üstünde aşı gelecek"

Sağlık Bakanı, Alman hükümetinin AB Komisyonu üzerinden ya da doğrudan ikili anlaşma yaptığı tüm aşı üreticilerinin hedefleri tutturması halinde Almanya'ya 300 milyon dozun üzerinde aşı temin edileceğini de belirterek "Bu durumda her kişiye iki dozluk aşılama yapılması halinde de kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve diğer ülkelerle de paylaşabileceğiz" diye konuştu. Bunun en uygun koşullardaki senaryo olduğunu da belirten Spahn, hangi aşının nasıl etki ettiğini ve aşı ile kazanılan bağışıklığın ne kadar sürdüğünü henüz bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da Pazar akşamı yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarının düşünüldüğünden daha hızlı bir şekilde başlayacağına inandığını belirtmişti. Aşılamanın aralık ayında başlayabilmesi için hazırlıkların yapıldığını kaydeden Scholz, Almanya'da üretilen aşı ve diğer aşıların tüm dünyaya sunulacağı ve Almanya'da da yeterli miktarda bulunacağı güvencesi vermişti.

epd/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Aşı bulundu, peki bundan sonra?

BioNTech ve Pfizer'ın aşı için yakında ruhsat alması bekleniyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Aşıya herkes ulaşabilecek mi? Aşının üretiminden nakliyesine kadar ciddi bir küresel seferberliğe ihtiyaç var.  

Beş soruda aşı ile ilgili merak edilenler

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili aşılar geliştirmeye çalışıyor. Peki, çalışmalar hangi aşamada?  

Koronavirüs aşısı: Gerçekler ve mitler

Aşının insan DNA'sını değiştireceği iddiasından Peru'daki zorunlu aşı haberlerine kadar sosyal medyada aşı hakkında konuşulanların ne kadarı gerçeği yansıtıyor? DW iddiaların perde arkasını araştırdı.  

Çinli ilaç şirketi bir milyona yakın kişiyi aşıladı

Çinli ilaç şirketi Sinopharm yaklaşık bir milyon kişinin aşılandığını açıkladı. Çin yaz aylarından bu yana yurt dışına giden diplomat, öğrenci ve inşaat personeline aşı yapıyor.  

Sağlık Bakanlığı: Çin aşısı gönüllüler üzerinde denenecek

Sağlık Bakanlığı Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlanacağını açıkladı.  

Benzer içerik

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer BNT162bt

Aşı bulundu, peki bundan sonra? 17.11.2020

BioNTech ve Pfizer'ın aşı için yakında ruhsat alması bekleniyor. Peki bundan sonra ne olacak? Aşıya herkes ulaşabilecek mi? Aşının üretiminden nakliyesine kadar ciddi bir küresel seferberliğe ihtiyaç var.

Corona Impfstoff l Pfizer und BioNTech - Biotechnologie

Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu 20.11.2020

Avrupa Birliği'nin (AB) BioNTech ve Pfizer ile anlaşması kapsamında 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı. AB aşının dozuna 15,5 euro ödeyecek.

Deutschland | Biotechnologie-Unternehmen Biontech Ugur Sahin

BioNTech: Aşının dağıtımı Noel’den önce başlayabilir 19.11.2020

Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer Covid-19 aşısının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerinin gelecek ay alınabileceğini açıkladı. Dağıtımın Noel'den önce başlayabileceği belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Avukat Seda Başay-Yıldız

Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü

Almanya'da aşırı sağcı NSU 2.0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  