Almanya Anayasa Mahkemesi: Market çöpünden gıda toplanamaz

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, süpermarketlerin çöpe attığı gıda maddelerinin marketlerden izinsiz olarak çöp konteynerlerinden alınmasını suç sayan uygulamanın Alman Anayasası'na aykırı olmadığına hükmetti. Mahkeme, marketlere ait çöp konteynerlerinden atık gıda toplanmasının "hırsızlık" olarak nitelendirilebileceğini açıkladı.

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi bugünkü duruşmasında, market çöplerinin atıldığı konteynerlerden gıda temin edilmesine yönelik alt mahkemelerin getirdiği yasaklamaları ele aldı.

Mahmeke, medeni hukuka göre devletin ekonomik açıdan değeri olmayan nesneleri de korumakla yükümlü olduğuna işaret ederek, çöp konteynerine atılan gıdaların izinsiz olarak alınmasının suç teşkil ettiğini vurguladı.

Bavyera'dan iki üniversite öğrencisinin en üst mahkemeye yansıyan davasında, söz konusu iki kişi bir süpermarketin çöp konteynerinden meyve, sebze, yoğurt ve benzeri gıda maddeleri almış, olay 2019 yılında yargıya intikal etmiş, Fürstenfeldbruck Sulh Mahkemesi iki genç kadını kişi başına 8 saat sosyal hizmette çalışmaya ve 225 euro tecilli para cezasına çarptırmıştı. Karara itiraz eden öğrencilerin davasında verilen cezayı Bavyera'daki eyalet üst mahkemesi onaylamış, öğrenciler bu karar üzerine konuyu Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Bir market çöpü

Dava, gıda israfını engellemek amaçlı kurulan pek çok oluşumun bulunduğu Almanya'da yakından takip ediliyor. İki öğrenci, bir süpermarketin kapalı ve boşaltılmak üzere hazır bulunan çöp konteynerlerinden gıda toplayarak, tüketilebileceği halde yüksek miktarda gıdanın israf edilmesini protesto ettiklerini vurguluyor.

Öğrencilerin çöplerden kapalı tutulmaları ve son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan gıdaların atılmasına dikkat çekmek için yaptıklarını söyledikleri eylemlerini yargıya taşımada onlara Almanya Hak ve Özgürlükler Toplumu da destek verdi.

İki genç kadın, çöpten gıda toplamalarının hırsızlık olarak nitelenip, kendilerine ceza verilmesine itiraz etmiş, dava daha önce temyize gitmişti.

Almanya'da "Containern" olarak bilinen ve marketlerin çöplerinden gıda toplamaya dair eylemi düzenli şekilde yapan pek çok grup bulunuyor. Bu grupların eylemleri siyasi ve toplumsal olarak yoğun tartışmalara neden oluyor. 2019'da Hamburg eyaletinin bunu cezasız bir eylem olarak derecelendirmeye yönelik girişimi Almanya Adalet Bakanları Konferası tarafından reddedilmişti.

epd, DW/ ETO, TY

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