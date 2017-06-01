 Almanya Afganları sınır dışı etmeye devam edecek | ALMANYA | DW | 01.01.2019

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ALMANYA

Almanya Afganları sınır dışı etmeye devam edecek

Almanya muhalefetin eleştirilerine rağmen iltica başvuruları kabul edilmeyen bir grup Afgan sığınmacıyı daha Afganistan'a göndermeye hazırlanıyor.

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

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Almanya‘da muhalefet cephesinden gelen eleştirilere rağmen iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların Afganistan'a gönderilmesine yeni yılda da devam edilecek. Almanya İçişleri Bakanlığı 8 Ocak'ta bir grup Afgan sığınmacıyı daha ülkesine göndermeyi planlıyor.

Afganistan Mülteci Bakanlığı'ndan bir çalışan söz konusu haberleri doğruladı. Buna göre önümüzdeki hafta ortasında iltica başvurusu reddedilen bir grup Afgan sığınmacı başkent Kabil'e gönderilecek.

2016 Aralık ayından bu yana Almanya'dan Afganistan'a 439 sığınmacı erkek 19 uçak seferiyle gönderildi. Almanya'nın Afganistan'a sınır dışı işlemi uzun süredir tartışılıyor. Afgan güvenlik güçlerinin Taliban ve IŞİD'le mücadelesi devam ediyor. Bu nedenle Almanya'dan Afganistan'a sınırdışı uygulaması eleştiriliyor. 24 Aralık akşamı Kabil'de resmi binalara düzenlenen saldırılarda en az 43 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını çekeceği yönünde medyada yer alan haberler de ülkede huzursuzluğa yol açtı. ABD'li yetkililerle Taliban'dan üst düzey yetkililer arasında şimdiye dek çok sayıda buluşma gerçekleşti. ABD'li yetkililer ile  Taliban temsilcileri arasında bir sonraki görüşmenin Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılması planlanıyor.

dpa / HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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