Almanya AB vatandaşlarını askere almayı planlıyor

Alman ordusunda Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının görevlendirilmesi planlarının incelendiği bildirildi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının özel görevlere getirilmesi "seçeneğinin” incelendiğini söyledi. "Burada örneğin doktorlar veya bilişim uzmanlarından söz ediyoruz” diyen Zorn, nitelikli eleman eksikliğinin yaşandığı bir dönemde, ordunun uygun elemanlar bulması için bütün seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde yer alan haberde, Alman hükümetinin söz konusu planı AB'den ortakları ile görüştüğü belirtildi. Haberde, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin bu plana temkinli bir şekilde yaklaştığı kaydedildi. Haberde, örneğin Bulgaristan'ın, vatandaşlarının göç etmesi ve Alman ordusuna alınması ihtimalini kaygı ile karşıladığı ifade edildi. Haberde, Almanya'da yaşı 18 ile 30 arasında değişen, Alman ordusunda işe alınma potansiyeli bulunan yaklaşık 530 bin AB vatandaşının yaşadığı belirtildi.

Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Hans-Peter Bartels, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, AB vatandaşlarının orduda işe alınması planlarının normal bir durum olduğuna işaret ederek orduda "göçmen kökenli veya çifte vatandaş olan çok sayıda askerin bulunduğunu" belirtti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bartels, ancak AB vatandaşlarının ordudaki personel sorununa çözüm olacağı düşüncesinin bir yanılsama olacağını kaydetti.

Asker sayısı artırılacak

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise geçen iki yılda Alman ordusunda görev yapan askerlerin sayısının yüzde 3,6 oranında arttığını söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan von der Leyen, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda asker sayısının 182 bine ulaşacağını, bu sayının bir önceki yıla göre 2 bin 500 fazla, 2016 yılındaki en düşük seviyeden de 6 bin 500 fazla olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı von der Leyen, Alman ordusunun ne kadar büyük olması gerektiğine ilişkin bir soruyu da, "Güvenlik durumuna ve bununla bağlantılı olarak birliklerin yapacağı göreve bağlı” sözleriyle yanıtladı. Alman Bakan, orta vadeli planlara göre, 2025 yılına kadar ordudaki asker sayısının 203 bine yükseltileceği ve bu askerlerin bazılarının siber güvenlik ile Avrupa Savunma Birliği projeleri kapsamında görevlendirileceği bilgisini verdi.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe