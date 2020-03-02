Almanya: AB sınırları Türkiye’deki mültecilere kapalı

Alman İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB sınırlarına akın edenlere sosyal medya aracılığıyla seslenerek "sınırlarımız kapalı” mesajını verdi.

Alman Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kapıları açtık” açıklamasıyla AB sınırlarına tetiklediği göçmen akını frenlemek için harekete geçti.

Göstericiler Başbakanlık binasının önünde toplandı

"Sınırlar açık değil”

Alman İçişleri Bakanlığı, dün akşam sosyal medyada İngilizce, Farsça ve Arapça paylaşımlarda bulunarak, Türkiye sınırlarından Avrupa'ya geçmeyi umut edenlere şu sözlerle seslendi:

"AB dış sınırlarında düzeni sağlamak için vargücümüzle Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Avrupa sınırları Türkiye'deki mültecilere açık değildir. Bu Almanya sınırları için de geçerlidir.”



Berlin, bu girişimi ile gelişmeleri sosyal medyada üzerinden takip eden sınır bölgesindeki mülteci ve göçmenleri bilgilendirmeyi hedefliyor. Alman İçişleri Bakanlığı bu yolla aynı zamanda Erdoğan'ın açıklaması üzerine Afganistan, İran, Pakistan ya da Afrika ülkelerinden harekete geçmeye hazırlananları da frenlemeye çalışıyor.

Berlin'deki gösteriye katılım yoğun oldu

"Sınırlarını açın” çağrıları artıyor

Bu arada AB sınırlarının mültecilere açılması için dün başkent Berlin'de, başbakanlık binası önünde, binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi.

"Seebrücke Berlin” insiyatifi tarafından, "Sınırları açın, hayat kurtarın” sloganıyla düzenlenen gösteride, AB'nin mültecilere duvar ören politikaları, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı eleştirildi ve artık mültecilere Avrupa kapılarının açılması gerektiği vurgulandı.

Polisin tahminine göre gösteriye 3 bin 500 kişi katıldı. Organizatörler ise katılımcı sayısının 8 bin olduğunu açıkladı. Almanya'nın diğer kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

BM'nin verilerine göre Türkiye-AB sınırında, Avrupa'ya geçmek için binlerce kişi bekliyor. Yunanistan'ın sınırdan geçmek isteyenlere gaz ve göz yaşartıcı bomba ile müdahale etmesi tepkilere yol açıyor. AB, sınır geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

dpa, Reuters/ DA,TY

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