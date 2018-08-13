 Almanya 46 Afganı daha sınır dışı etti | ALMANYA | DW | 15.08.2018

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ALMANYA

Almanya 46 Afganı daha sınır dışı etti

Almanya'dan sınır dışı edilen 46 Afgan mülteci Kâbil'e götürüldü. Almanya'nın ülkesine gönderdiği Afganların sayısı 350'ye ulaştı.

Deutschland München Demonstration gegen Abschiebung von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Almanya'da iltica başvuruları kabul edilmeyen 46 Afgan daha sınır dışı edilerek Münih'ten kalkan bir uçakla Kâbil'e götürüldü. 2016 yılının Aralık ayından bu yana Afganistan'a yapılan "toplu sınır dışı" operasyonunda ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı böylece 15'e yükseldi. Şimdiye kadar toplam 350 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği öğrenildi. Temmuz ayında uçakla Afganistan'a gönderilen 69 kişilik gruptaki mülteci adaylarından biri Kâbil'e vardıktan sonra intihar etmişti.

Hükümet kuvvetleriyle savaşan radikal İslamcı Taliban ve terör milisi IŞİD'in saldırılarını arttırması nedeniyle iltica başvurusu ret edilen Afganların sınır dışı edilmesi Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

Taliban geçen hafta Afganistan'ın doğusundaki stratejik önemi olan Gazne kentine saldırmış ve Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre çarpışmalarda 100 güvenlik görevlisiyle 20 sivil ve 200 dolayında da Taliban mensubu ölmüştü.

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THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson DW'ye konuştu

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson DW'ye konuştu  

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