 Almanya 38 yeni Eurofighter alıyor | ALMANYA | DW | 05.11.2020

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ALMANYA

Almanya 38 yeni Eurofighter alıyor

Alman Meclisi Bütçe Komisyonu 38 adet Eurofighter savaş jetinin alınmasına onay verdi. Alman hava kuvvetlerindeki Eurofighterların sayısı böylece 181'e çıkacak.

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Federal Alman Meclisi Bütçe Komisyonu 38 adet Eurofighter savaş jetinin satın alınmasına onay verdi. 2025-2030 yılları arasında teslim alınması planlanan uçakların alımı için yaklaşık 5 milyar 400 milyon euro ödenecek.

Alım, Savunma Bakanlığı'nın Alman hava kuvvetlerindeki eski Tornado filosunu yenileme planının bir parçasını oluşturuyor. Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı plan, eski uçakların ABD Boeing şirketi tarafından üretilen 45 adet F-18 savaş jeti ve Airbus tarafından üretilen 93 adet Eurofighter ile yenilenmesini öngörüyor. Diğer jetlerin temini konusundaki karar ise en erken 2022 yılında, yani gelecek yıl yapılacak genel seçimler sonrasında verilecek.

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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, ordudaki eski Tornadoları, Eurofighter ve F-18 savaş uçaklarıyla yenilemek istiyor. Koalisyon ortağı SPD plana karşı çıkarken muhalefet, bakanı "anayasayı ihlal etmekle" suçladı.

Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı için imzalar atıldı. Uçakların 2040 yılına kadar Almanya ve Fransa'nın filolarına katılması hedefleniyor.

Alman ordusunda 130’a yakın Eurofighter tipi avcı uçağı bulunuyor. Ancak iddiaya göre bu uçakların sadece dördü gerçek bir misyonda görev yapabilecek durumda.

Yeşiller çekimser kaldı, Sol Parti red oyu verdi

Federal Alman Meclisi Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada hükümeti oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri kabul oyu verdi. Yeşiller'in çekimser oy kullandığı oylamada Sol Parti'nin ise satın almaya red oyu verdiği öğrenildi. 

Alman Ordusu'nun envanterinde halihazırda 85 adet Tornado jeti ve 143 adet Eurofighter bulunuyor. Yeni uçaklarla birlikte Almanya, dünyada hava filosunda en çok Eurofighter bulunduran ülke konuma gelmiş olacak.

Reuters, dpa / EC,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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