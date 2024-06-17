Almanya: 35 tonluk kokain operasyonunun detayları açıklandı

Hamburg, Rotterdam ve Ekvador'da geçen yıl ele geçirilen kokainin miktarının 35,5 ton, piyasa değerinin ise 2,6 milyar euro olduğu açıklandı.

Almanya'da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde uluslararası kokain kaçakçılığına karşı vurulan büyük darbenin ardından güvenlik birimleri operasyonların arka planına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Savcılık, polis ve gümrük yetkilileri Pazartesi günü Düsseldorf'ta yaptıkları ortak açıklamada, geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarının 35,5 ton ve piyasa değerinin yaklaşık 2,6 milyar euro olduğunu duyurdu. Yetkililer söz konusu rakamların rekor düzeyde olduğunu kaydetti.

Verilen bilgiye göre Hamburg Limanı'nda deniz yük konteynerlarinde yaklaşık 24,5 ton, Ekvador'un Guayaquil ve Hollanda'nın Rotterdam limanlarında ise 11 ton kokain ele geçirildi.

Açıklamada, soruşturmaların Kolombiyalı yetkililerden gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtilirken, ihbarları değerlendiren Alman Gümrük İdaresi ile Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Soruşturma Bürosu uzmanlarının tespit ettikleri 9 yük konteynerinde arama yaptığı kaydedildi.

Muhtemel suç ortakları Türkiye'de mi?

Soruşturma kapsamında yaşları 30 ile 54 arasında değişen sekiz şüphelinin Almanya'da olduğunun tespit edildiği, Mayıs sonu ve Haziran başında bazı eyaletlerde yapılan geniş çaplı baskınlarda yedi kişinin tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin henüz kimlikleri belirlenemeyen suç ortaklarıyla birlikte, Güney Amerika'dan büyük miktarlarda kokain kaçırmak amacıyla çok sayıda sahte ve "posta kutusu" olarak tabir edilen şirketler kurduğuna dikkat çekildi. Yetkililere göre suç ortakları muhtemelen Türkiye'de bulunuyor.

Şüpheliler arasında Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinden iki iş insanının da bulunduğu bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Benjamin Limbach toplantıda yaptığı açıklamada, Alman güvenlik birimlerinin uyuşturucu çetelerine önemli bir darbe vurduğunu söyledi. Yeşiller partili Bakan, bu denli büyük miktarda kokainin ele geçirilmesi ve imha edilmesini, "uyuşturucu baronlarının çenelerine indirilen bir yumruk" diye nitelendirdi.

Yetkililer Cuma günü uyuşturucu kaçakçılığına yönelik baskınlar hakkında açıklama yapmış ancak ayrıntı vermemişti.

AFP/TY,HT

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