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Almanya 2025 seçimleri

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılacak seçimlerle ilgili gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

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Güncel Konular

AfD destekçisi partinin etkinliği sırasında elinde Alman ve AfD logolu bayraklar tutuyor.

Alman demokrasisi aşırı sağcı AfD'den nasıl korunmalı?

Alman demokrasisi aşırı sağcı AfD'den nasıl korunmalı?

STK'lar ve akademisyenler, 23 Şubat seçimleri öncesinde aşırı sağcı AfD ve gölgesindeki radikal ağlar konusunda uyarıyor
Politika5 Aralık 2024
Federal Meclis binası.

Almanya'nın liste başı adayları Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Almanya'nın liste başı adayları Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Almanya’da 23 Şubat seçimlerinde yarışacak partilerin başbakan ve liste başı adayları kim? Türkiye’ye bakışları nasıl?
Politika29 Kasım 2024
Sosyal medyanın siyasi tercihler üzerindeki etkisi giderek artıyor.

Sosyal medyanın gölgesinde seçim kampanyası

Sosyal medyanın gölgesinde seçim kampanyası

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim sürecinde, sosyal medyanın yoğun şekilde kullanılması bekleniyor.
Politika25 Kasım 2024
Başbakan Scholz iki danışmanıyla masa etrafında çalışıyor

Scholz seçimlere kadar hangi yasaları hayata geçirebilir?

Scholz seçimlere kadar hangi yasaları hayata geçirebilir?

Başbakan Olaf Scholz'ün azınlık hükümeti erken seçimlere kadar neleri başarabilir?
Politika18 Kasım 2024
Berlin'de ırkçılığın protesto edildiği bir etkinlik.

Almanya'da demokrasiden memnuniyet azaldı

Almanya'da demokrasiden memnuniyet azaldı

Leipzig Üniversitesi'nin araştırmasına göre, ülkede demokrasiye güven azalırken, yabancı ve Müslüman düşmanlığı arttı.
Politika15 Kasım 2024
AfD logolu kağıt bayrakçıklar ve arka planda flu Almanya bayrağı

Almanya'da olası bir erken seçim AfD'ye mi yarar?

Almanya'da olası bir erken seçim AfD'ye mi yarar?

Almanya erken seçim atmosferine girerken oyları yükselen AfD'nin sandıktan nasıl çıkacağı merak konusu.
Politika9 Kasım 2024
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DW'nin Önerileri

Bir oturum esnasında federal parlamento genel kurul salonu

Almanya'da erken seçim olursa takvim nasıl işleyecek?

Almanya'da koalisyonun dağılması sonrası erken seçim olasılığı güçlendi. Peki takvim nasıl işleyecek?
Politika7 Kasım 2024
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