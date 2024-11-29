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Almanya 2025 seçimleri
Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılacak seçimlerle ilgili gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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Güncel Konular
Alman demokrasisi aşırı sağcı AfD'den nasıl korunmalı?
Alman demokrasisi aşırı sağcı AfD'den nasıl korunmalı?
STK'lar ve akademisyenler, 23 Şubat seçimleri öncesinde aşırı sağcı AfD ve gölgesindeki radikal ağlar konusunda uyarıyor
Politika
05.12.2024
5 Aralık 2024
Almanya'nın liste başı adayları Türkiye'ye nasıl bakıyor?
Almanya'nın liste başı adayları Türkiye'ye nasıl bakıyor?
Almanya’da 23 Şubat seçimlerinde yarışacak partilerin başbakan ve liste başı adayları kim? Türkiye’ye bakışları nasıl?
Politika
29.11.2024
29 Kasım 2024
Sosyal medyanın gölgesinde seçim kampanyası
Sosyal medyanın gölgesinde seçim kampanyası
Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim sürecinde, sosyal medyanın yoğun şekilde kullanılması bekleniyor.
Politika
25.11.2024
25 Kasım 2024
Scholz seçimlere kadar hangi yasaları hayata geçirebilir?
Scholz seçimlere kadar hangi yasaları hayata geçirebilir?
Başbakan Olaf Scholz'ün azınlık hükümeti erken seçimlere kadar neleri başarabilir?
Politika
18.11.2024
18 Kasım 2024
Almanya'da demokrasiden memnuniyet azaldı
Almanya'da demokrasiden memnuniyet azaldı
Leipzig Üniversitesi'nin araştırmasına göre, ülkede demokrasiye güven azalırken, yabancı ve Müslüman düşmanlığı arttı.
Politika
15.11.2024
15 Kasım 2024
Almanya'da olası bir erken seçim AfD'ye mi yarar?
Almanya'da olası bir erken seçim AfD'ye mi yarar?
Almanya erken seçim atmosferine girerken oyları yükselen AfD'nin sandıktan nasıl çıkacağı merak konusu.
Politika
09.11.2024
9 Kasım 2024
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DW'nin Önerileri
Almanya'da erken seçim olursa takvim nasıl işleyecek?
Almanya'da koalisyonun dağılması sonrası erken seçim olasılığı güçlendi. Peki takvim nasıl işleyecek?
Politika
07.11.2024
7 Kasım 2024
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