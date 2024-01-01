Almanya 2024'e sakin girdi

2023'ü olaylı biçimde karşılayan Almanya’da bu yılbaşı gecesi genel olarak sakin geçti. Hastaneler ise güvenlik birimlerinin aksine havai fişek kaynaklı yaralanmalar nedeniyle yoğun bir gece geçirdi.

Yılbaşı için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Almanya'da yeni yıl akşamının birçok şehirde olaysız geçtiği belirtildi.

Geçen yıl yeni yıla oldukça olaylı biçimde giren başkent Berlin’de bu yıl da güvenlik birimlerine yönelik saldırılar olduğu, bu nedenle polisin daha gece yarısı olmadan çok sayıda operasyon düzenlemek zorunda kaldığı, 300 kişinin gözaltına alındığı ve olaylarda 15 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Kolluk ve kurtarma ekiplerine fişeklerle, kuru sıkılarla ve şişelerle çeşitli saldırıların bildirildiği belirtildi. Atılan bazı fişeklerin polis memurları ve itfaiye çalışanlarına isabet ettiği, kutlama yapanlardan bazılarının birbirlerine de fişek attıkları ifade edildi. Oldukça gürültülü bazı patlamaların yasa dışı havai fişeklere işaret ettiği, gece boyunca kuru sıkı tabanca seslerinin de duyulduğu kaydedildi.

Ancak Berlin Polis Sözcüsü Anja Dierschke, bu yılki kutlamaların genel olarak geçen yıla göre oldukça sakin geçtiğini belirterek, bunun en önemli nedeninin alınan yoğun güvenlik önlemleri olduğuna işaret etti. Dierschke, "Aradaki fark çok sayıda memurun görevde olmasından dolayı (olaylara) anında müdahale edebilmemizdi" diye konuştu.

Köln ve Hamburg’da da sakin yılbaşı

Yeni yıla terör alarmının gölgesinde giren Köln’de de gecenin genel olarak olaysız geçtiği belirtildi. Pazartesi sabahı açıklama yapan bir polis sözcüsü az sayıda gözaltının olduğunu kaydetti. Kutlamalara katılanların çoğunun şehir merkezindeki havai fişek yasağına uyduğu belirtildi. Şehirde ünlü Köln Katedrali'ne bir İslamcı grubun saldırı planlandığı şüphesi, polisi alarma geçirmiş ve bölgede halihazırda Noel öncesi sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olmuştu. Saldırı planları şüphesiyle bağlantılı olarak üç gözaltının daha olduğu belirtilmişti.

2024'e görkemli hava fişek gösterileri ve onbinlerce kişinin katıldığı bir kutlamayla giren Hamburg da yeni yılı olaysız karşıladı.

Yılbaşına terör alarmının gölgesinde giren Köln'de yopun güvenlik önlemleri alındı. Fotoğraf: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Bavyera ve Koblenz'de ölümcül kazalar

Gece boyunca hemen her şehrinde fişekli kutlamaların yapıldığı Almanya’da polisin aksine hastaneler ise yoğun bir gece yaşadı. Berlin’de Unfallkrankenhaus, hava fişeklerle yaralanan 22 kişinin tedavi edildiğini; ciddi göz yaralanmalarının yanı sıra el ve yüz yanıkları olan hastaların bulunduğunu kaydetti. Hastanenin ameliyathane kapasitesini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Fişeklerin neden olduğu ölümcül vakalar da bildirildi. Cham bölgesindeki Eschlkam’da 18 yaşındaki bir gencin bir havai fişeği plastik borunun içine attığı, genç adamın başının borunun üzerinde olduğu esnada fişeğin patladığı ve gencin baş bölgesinden yaralandığı kaydedildi. Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında başka bir kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Koblenz’de de bir diğer gencin hava fişek patlaması sonucu yaralandığı ve yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.

DW,dpa,AFP,/SÖ,TY