Almanya 2021'in ilk 6 ayında 47 bin 400 sığınmacı aldı

Almanya, 2021 yılının ilk altı ayında 47 bin 400 sığınmacının başvurusunu kabul ederek oturma izni verdi. Sol Parti’nin federal hükümete yönelttiği bir soru önergesine verilen yanıtta yer alan bilgilere göre, 7 bin 360 sığınmacının başvurusu reddedildi; 4 bin 374 sığınmacı da kendi isteğiyle bu sene ülkesine geri dönüş yaptı.

Almanya’da halen iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümeti, her sene ülkeye 180 bin ile 220 bin yeni göçmen kabul edilmesini kurala bağlamıştı. Büyük koalisyonun hesaplamasına göre, 2021 yılının tamamı için Almanya'ya 95 bin sığınmacı gelmesi beklendiği bildiriliyor.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Ulla Jelpke

Öngörülenden daha düşük eleştirisi

Federal hükümete soru önergesini yönelten Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Ulla Jelpke, ülkeye kabul edilen sığınmacı sayısının Merkel’in büyük koalisyon hükümetinin öngördüğünden çok daha düşük olduğu eleştirisinde bulundu. Jelpke, "Dünya çapında yükselen sığınmacı rakamlarına bakıldığında bu sayı utanç verici" diye konuşan Ulla Jelpke, Almanya gibi zengin bir ülkenin sığınmacıların korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmediği suçlamasını da yöneltti.

Jelpke, "Son günlerde sıkça tekrarlandığı gibi 50 bin Afgan çalışanın veya korunmaya muhtaç insanın alınması halinde bile, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in keyfi belirlediği senelik göçmen kotası dolmayacak“ dedi. Jelpke’ye göre, Almanya güncel durumu göz önünde bulundurup derhal harekete geçmeli ve korunmaya muhtaç insanlar ülkeye kabul edilmeli.

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