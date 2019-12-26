 Almanya 2020 büyüme beklentisini yükseltti | ALMANYA | DW | 29.01.2020

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ALMANYA

Almanya 2020 büyüme beklentisini yükseltti

Alman hükümeti ekonominin 2020 yılında beklentilerden daha yüksek büyüme kaydedeceğini açıkladı. Ekonominin yüzde 1,1 oranında büyümesi bekleniyor.

Ekonomide büyüme bekleniyor

Ekonomide büyüme bekleniyor

Alman hükümeti ekonominin 2020 yılında planlanandan daha fazla büyümesinin beklendiğini açıkladı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier "Görünüm aydınlandı" diyerek "Ekonomi bu yıl geçen yıl beklenene göre daha iyi gelişme gösterecek" şeklinde konuştu.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1 oranında artış göstermesi bekleniyor. Hükümetin önceki beklentisi yüzde 1 oranındaydı. 2020 yılında iş günü sayısının bir önceki yıla göre daha fazla olduğu belirtiliyor.

Almanya'da ekonomi son on yıldır büyüyor ve 2019 yılında da büyüme kaydemişti. Ancak küresel ticari anlaşmazlıkların büyüme üzerinde etkisini göstermesi ve Alman mallarına olan küresel talebin düşmesi sonucu Federal İstatisatik Dairesi'nin öncü verilerine göre ekonomi yüzde 0,6 oranında büyüme kaydetti. Bu oran son altı yılın en düşük büyümesi olarak kayda geçecek. Alman ekonomisi 2018 yılında yüzde 1,5, 2017'de yüzde 2,5 oranında büyümüştü.

Hükümetin yıllık ekonomi raporunda Alman ekonomisinin "zayıflıklarının üstesinden geldiği" belirtliyor. Yıla tedbirli başlayan ekonomik dinamiklerin yıl içerisinde toparlanma gösterdiği bildiriliyor.

İstihdam piyasasının bu yıl istikrarlı olması beklenirken, tüketici fiyatlarının da artması bekleniyor. Hükümet 190 bin kişilik istihdam yaratarak istihdam oranını yeni bir rekor olan 45 milyon 400 bin kişiye ulaştırmayı planlıyor. Rapora göre kişisel gelir seviyelerinin de artacağı tahmin ediliyor.

dpa, AFP / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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