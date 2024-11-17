Almanya 200 bin kişiye çalışma vizesi verdi

Almanya'ya daha fazla nitelikli iş gücü çekmek için alınan önlemler işe yaradı, bir yılda 200 bin kişiye çalışma vizesi verildi.

Almanya'da ülkeye daha fazla nitelikli göçmen çekmek için alınan önlemler sonuç verdi, kısıtlamaların hafifletilmesiyle düzenlenen çalışma vizesi sayısı yüzde 10 arttı.

Dışişleri, Göç ve Çalışma bakanlıklarının ortak açıklamasına göre geçen bir yılda Almanya'ya gelmek isteyen yaklaşık 200 bin kişiye çalışma vizesi verildi. Üniversite mezunlarının yararlanabildiği bir oturum vizesi türü olan AB Mavi Kartı'na başvuru şartlarını da kolaylaştıran yeni göç yasasının ilk ayağı Kasım 2023'te yürürlüğe girmişti.

Uygulamada alınan sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yetenekli göçmenlerin artık daha hızlı girebildiğini söyledi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil de ekonominin dışarıdan gelecek iş gücü kaynağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Doktordan otomobil tamircisine birçok alanda çalışan eksiği yaşandığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise son bir yıldır uygulamada olan yasadan "Avrupa'nın en modern düzenlemesi" diye bahsetti.

Alman Ekonomi Enstitüsü hesaplamalarına göre, 2023-2024 yıllarında sağlık alanındaki yaklaşık 47 bin 400 kişilik kadro için istihdam edilecek uygun nitelikli çalışan bulunamadı. Kalifiye iş gücü açığının en çok olduğu ikinci sektör ise 42 bin boş kadro ile inşaatta oldu.

dpa / MUK,HT

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