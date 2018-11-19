Almanya 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Maas, Almanya'da cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kişilerin Almanya’ya girişi yasaklandı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığına dikkat çekildi. Bakan Maas, Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda "başka adımlar" da atılabileceğini ifade etti.

Bakan Maas, "Bizim açımızdan bu olayın aydınlatılması konusunda ortada yanıttan fazla soru var" dedi. Bunun hem olayın kendisini hem de olayın arkasındaki azmettiriciler için geçerli olduğunu belirten Bakan, "Avrupa Birliği içerisinde bu olayla ilgili olarak yakın bir temas halindeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu. İstanbul Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği’nde öldürüldüğü sonucuna varıldığını açıklamıştı. Artan uluslararası baskı sonucu, Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın Büyükelçilikte öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı geçen hafta cinayetle bağlantılı olmakla suçlanan beş kişinin idamını istemişti. Çeşitli medya kuruluşlarının haberlerinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayetle bağlantılı olabileceği iddiaları ortaya atılmış, bunu belgeleyen ses kayıtları olduğuna yer verilmişti.

Gazeteci Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington-Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in incelemeleri sonucunda Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens tarafından verildiğini ortaya atmıştı.

Ancak iddiaları reddeden Beyaz Saray, Kaşıkçı konusunda nihai bir sonuca varılmadığını duyurmuştu. Beyaz Saray’dan, sorumlulara yönelik Pazartesi ya da Salı günü bir açıklama yapılacağı duyurulmuştu.

dpa,Afp / BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe