Almanya 1,5 milyar euro değerinde silah sattı

Almanya, 2021 yılında yaklaşık 1 milyar 510 milyon euro değerinde silah sattı. Başlıca alıcılar arasında Türkiye de var.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkedeki savunma sanayi, 2021 yılında yaklaşık 1 milyar 510 milyon euro değerinde silah ihracatı yaptı. Bu silahların yüzde 60'tan fazlasının NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki devletlere satıldığı öğrenildi.

Veriler Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın verdiği yanıtta yer aldı. Buna göre silah ihracatının hacmi 2021 yılında üst üste üçüncü kez artarak 2017'den beri kaydedilen en yüksek değere ulaştı. Almanya'nın 2020 yılındaki silahı ihracatı 1 milyar 380 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın silah satışlarında geçen yıl başlıca alıcılar Mısır, İsrail, Katar, Türkiye, İngiltere, Norveç ve AB ülkelerinden İtalya, Hollanda, Letonya ve Avusturya oldu.

Dağdelen konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye'nin Irak, Suriye, Libya'daki uluslararası hukuka aykırı işgallerine ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik askeri tehditlerine rağmen Alman savaş silahlarının en büyük alıcılarından olması koalisyon hükümetinin, değerlerin yön verdiği bir dış politika izleme sözünü komediye çeviriyor" dedi.

dpa / EC,ET