Almanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendi

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takım kariyerini noktaladığını açıklaması Almanya'da ırkçılık tartışması başlattı. Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması bir alarm işaretidir” dedi.

Yeşiller Partili Cem Özdemir Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Özil'in milli takımı bırakmasının "acı verici" olduğunu dile getirdi. Özil mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği resimle ilgili açıklamada bulunarak, milli formayı bir daha giymeyeceğini duyurmuştu. Özil, Türk asıllı olduğu için maruz kaldığı ırkçılıktan yakınmış ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e sert eleştiriler yöneltmişti. Özil, "hissettiği ırkçılık ve saygısızlık nedeniyle milli takımda artık yer almayacağını üzülerek bildirmek zorunda olduğunu" duyurmuştu.

Video izle 00:55 Şimdi canlı 00:55 dk Paylaş Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/31u1E Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı

Cem Özdemir resim çektirme olayına gösterdiği ilk tepkide Mesut Özil'i ağır şekilde eleştirmiş ve "Tek adam Erdoğan ile resim çektirmeyi Türkiye'de baskıya maruz kalanlara ve keyfi olarak hapsedilenlere saygısızlık addederim. Özil örnek olma sorumluluğunu yerine getirememiştir” demişti.

Yeşiller Partisinin eski eş başkanı Cem Özdemir gazeteye yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile resim çektirmesi madalyonun bir yüzünü yansıtıyor. Diğer yüzde ise federasyon zirvesinin Dünya Kupası sırasında ve turnuva sonrasında kriz yönetiminde sergilediği başarısızlık duruyor” dedi. Özdemir federasyon başkanı ile milli takım menajeri Oliver Bierhoff'un "utanç verici tutumlarının sağ propagandaya çanak tuttuğunu" belirterek, "Türk asıllı gençlerin bundan böyle Alman milli takımında kendilerine yer olmadığı izlenimine kapılmalarının feci bir durum yaratacağını" dile getirdi.

"Aslını yok sayma ama Alman olduğunu unutma"

Bild gazetesine konuşan Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl, "Kimse köklerini inkar etmemeli ama yeni vatanını da kabul etmeli” dedi. Strobl, "Hele Erdoğan gibi biri karşısında bizim değerlerimize inanılmasını arzulardım” cümlesini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin entegrasyondan sorumlu müsteşarı Serap Güler aynı gazeteye verdiği demeçte, "Atalarının yurduna olan bağlılık hükümetin tutumunu eleştirmemeyi gerektirmez. Bizde de insan Almanya hükümetini eleştirebilir ama aynı zamanda Almanya'yı da sevebilir. Anlaşılan Özil bunu kavrayamamış. Otoriterin davetini reddetmekle saygısızlık etmiş olmaz, duruşunu belli ederdi. Özil'in gerekçeleri gerçek değerler tartışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir” dedi.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi Gençlik Kolları Başkanı Paul Ziemiak Mesut Özil'i "siyasi saflıkla" suçlayarak, "Kimse ondan aslını inkâr etmesini beklemiyor. Ancak seçim kampanyasının tam ortasında Erdoğan ile resim çektirmenin siyasetle ilgisi olmadığını söylemek saflıktır” dedi.

Almanya hükümetinin entegrasyon sorumlusu Annette Wiedmann-Mauz Bild gazetesine, "Özil'in nihayet konuşmuş olmasını olumlu karşıladığını" anlattı. Wiedmann-Mauz "Ailesinin köklerine tabii ki saygılıyız. Alman milli takım elemanları seçim kampanyasına alet oldukları için eleştirilmeyi de kabul etmelidirler. Ancak bu haklı eleştiri göçmen asıllı futbolcuları genel olarak aşağılamaya dönüşmemelidir” dedi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe