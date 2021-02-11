 Almanya Çekya ve Tirol’de sınır kontrollerine başlıyor | ALMANYA | DW | 12.02.2021

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ALMANYA

Almanya Çekya ve Tirol’de sınır kontrollerine başlıyor

Almanya koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla Pazar gününden itibaren Tirol ve Çekya sınırında kontrollere başlıyor.

Almanya, Avusturya sınırında kontrollere başladı

Almanya, Avusturya sınırında kontrollere başladı

 Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyona uğrayan türlerin yayılmasını engellemek için sınır kontrollerine başlama kararı aldı. Buna göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren Avusturya'nın Tirol bölgesi ile Çekya sınırında kontrollere başlanıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avusturya’nın Tirol bölgesi ile Çekya Alman hükümeti tarafından virüs mutasyon bölgeleri olarak belirlendi" dedi. Açıklamada virüsün Almanya'ya gelmesinin engellenmesi amacıyla burada sınır kontrolleri yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı. Sözcü Alman hükümetinin ülkeye girişler konusunda ilgili taraflarla olası istisnalara karşı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Çekya'dan üç bölgede kapanma kararı

Çekya ikisi Almanya sınırında olan toplam üç bölgesinde (Cheb-Eger, Sokolov-Falkenai ve Prag) kapanma ilan etti. Üç bölgede yaşayanların bu bölgeleri terketmelerine izin verilmezken, yabancılar da buralara giriş yapamıyor. Ancak iş sebebiyle seyahatler konusunda istisnalar yapılıyor. Çekya hükümeti önlemlerin üç hafta süreceğini duyurdu. Bu üç bölgede geçen hafta 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısının binin üzerinde olduğu bilgisi verildi. Avusturya’nın Tirol bölgesinde ise bölgeyi terketmek için negatif koronavirüs testi belgesine sahip olunması şartı getirildi. Tirol’da Güney Afrika'da ortaya çıkan virüsün yeni mutasyon türü tespit edilmişti.

Tirol ve Çekya'nın virüs mutasyon bölgesi ilan edilmesi buralardan Almanya'ya girişlerin ciddi oranda sınırlandırılmasını mümkün kılıyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, buraların virüs mutasyon bölgesi olarak ilan edilmesine Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’un de onay verdiğini belirtmişti. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise dün Münih'te yaptığı açıklamada Çekya ve Tirol'un virüs mutasyon bölgesi ilan edilmesinin "Almanya’nın güvenliğini artıracağını" söylemişti.

Mutasyon nedeniyle İngiltere’ye yönelik daha önce ilan edilen seyahat kısıtlamaları da devam ediyor. Buradan Almanya’ya seyahat edecek olanların öncesinde negatif koronavirüs test sonucunu sunmaları ve sonrasında karantina koşullarını kabul etmeleri gerekiyor.

Reuters,AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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