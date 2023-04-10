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Almanya Çalışma Bakanı Heil sendikalara yakınlığıyla tanınıyor.
Almanya Çalışma Bakanı Heil sendikalara yakınlığıyla tanınıyor. Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Alman Çalışma Bakanı'ndan asgari ücrete zam sinyali

29 dakika önce

Almanya Çalışma Bakanı, Sosyal Demokrat Hubertus Heil, seneye asgari ücrete yüksek artış yapılacağı sinyalini verdi.

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Almanya'da geçen yıl iki kademeli artış ile saati 12 euroya yükselen genel asgari ücrette yeniden yüksek artış beklentisi doğdu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, gelecek yıldan itibaren genel asgari ücrette yüksek artış beklediğini söyledi. Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Heil, "Çalışmaya değmeli. Bu nedenle seneye Ocak ayından itibaren asgari ücrette artış olacak" diye konuştu.

İşveren tarafı ise Bakan Heil'in çalışanları sevindiren bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Almanya İşveren Dernekleri Birliği (BDA) Başkanı Steffen Kampeter, Bakan Heil'in şimdiden asgari ücrette yükselişe ilişkin açıklamalar yaparak ücreti belirleyen bağımsız komisyonun işini sabote ettiğini ileri sürdü. 

Almanya'da çalışanları aşırı düşük ücret uygulamasından korumak amacıyla genel asgari ücret yasası 2015'te yürürlüğe girdi. Buna göre düzenli aralıklarla toplanan ve sendikalar ile işveren temsilcileri ve bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon, enflasyon ve diğer ekonomik parametreleri inceleyerek federal hükümete iki senede bir genel asgari ücret için öneriler sunuyor. 

Asgari ücret geçen yıl hükümet tarafından yükseltildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon, sendikalara yakınlığıyla bilinen SPD'nin öncülüğünde ilk kez geçen sene komisyonun önerisi yerine kanunla hükümet tarafından kademeli olarak asgari ücreti 12 euroya yükseltti. Bu adım partilerin koalisyon sözleşmesinde de yer alıyordu.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil'e göre, asgari ücrette planlanan güçlü artış yıllar sonra büyük ölçüde artan enflasyon ve pek çok sektörde alınan zamların yansıması niteliğinde olacak.   

Almanya'da özellikle düşük ücret sektöründe çalışanalri korumak amacıyla 2015'te genel asgari ücret uygulaması yürürlüğe girdi.
Almanya'da özellikle düşük ücret sektöründe çalışanalri korumak amacıyla 2015'te genel asgari ücret uygulaması yürürlüğe girdi.Fotoğraf: Peter Endig/dpa/picture alliance

Sosyal kuruluşlar 14 euro istiyor

Sosyal yardım kuruluşları ise asgari ücretin saatinin en az 14 euro yapılmasını talep ediyor.

Asgari ücreti belirleyen bağımsız komisyonun bir sonraki önerisini önümüzdeki yaz sunması bekleniyor. Hükümetin kanunla geçen sene yaptığı kademeli artış tek kereye mahsus bir adım olarak lanse edilmişti.

Dolayısıyla şimdi işveren tarafı Heil'in sözlerini, hükümeti bağımsız komisyonun işine karışmak olarak yorumluyor. İşveren birliği BDA'nın Başkanı Kampeter, "Devletin ücreti belirlemesi Çalışma Bakanlığı'nın ölçüsü haline gelmişe benziyor" diyerek Çalışma Bakanı Heil'i eleştirdi. Kampeter, bağımsız asgari ücret komisoyunun bütün tekliflerinin ortak kararla çıkması gerektiğinin de altını çizdi. 

İşveren tarafının temsilcisi Kampeter, yine Sosyal Demokrat Parti'den olan Başbakan Olaf Scholz'a da seslenerek, "Üçlü koalisyonun yönetimi Çalışma Bakanı'nın devamlı haddini aşan açıklamalarına müsamaha gösterecek mi, buna karar vermeli" diye konuştu. Kampeter'e göre Çalışma Bakanı Heil, açıklamalarıyla Başbakan Scholz'a da zarar veriyor, nitekim ona göre Scholz işveren tarafıyla sosyal açıdan iyi bir işbirliği kurmaya çabalıyor. Uzun yıllar Maliye Bakanı olarak da görev yapan Başbakan Scholz ise Sosyal Demokratların işveren tarafına yakın kanadından olmasıyla tanınıyor.

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Koalisyon ortağı FDP'den de eleştiri

Almanya'da koalisyon ortaklarından, işveren ve para piyasaları dostu FDP'den de Heil'in çıkışına eleştiri geldi. FDP'li Wolfgang Kubicki, bir bakanın böyle bir tahminde bulunabileceğini, ancak bunu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmasının "talihsizlik" olduğunu söyledi. Kubicki'ye göre, bu şekilde ilerlendiğinde, asgari ücret komisyonun teklifini siyasi taleplerin dışında kalarak yapması yönündeki beklentinin, bizzat hükümet tarafından çiğnendiği izlenimi oluşabilir.  

Sendikalara yakınlığıyla bilinen Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, gelecek Haziran ayına kadar ayrıca koalisyon sözleşmesine koymaya başardıkları "Toplu Sözleşme Görüşmelerine Sadakat" yasasına ilişkin taslağı sunacağını da duyurdu. Sözleşmenin ana prensibi, sadece toplu sözleşme ile belirlenen uygulamalara uyan şirketlere hükümetten iş ve ihaleler verilmesini öngörüyor. Heil, yasa ile federal hükümetten ihale alacak şirketlerin sektöre ait toplu sözleşmede vaat edilen izin parası, Noel ikramiyesi ve ücret yüksekliği gibi bütün hakları çalışanlarına vermesi gerekeceğini de hatırlatıyor. Bakan Heil, "Vergi gelirleriyle ödenen paradan yararlanan şirketler çalışanlarına adam akıllı ödeme yapmalı" diye de vurguluyor. Heil'in hedefi söz konusu yasal düzenlemeyi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe koymak.

AFP / ETO,JD

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