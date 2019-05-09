 Almanlara göre AB′nin en büyük sorunu iklim değişikliği | AVRUPA | DW | 13.05.2019

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AVRUPA

Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği

AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu görüşünde.

Fridays for future Schüler Schülerinnen Streik Schulstreik Klima Klimawandel Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine iki haftadan az bir süre kala yapılan bir ankete göre, Alman seçmenler için Avrupa'yı ilgilendiren en önemli konuların başını çevreyle ilgili sorunlar çekiyor.

Anket, Die Welt gazetesinin de aralarında bulunduğu Leading Newspaper Alliance (LENA) mensubu sekiz Avrupa gazetesi tarafından kamuyou araştırma kuruluşu YouGov'a yaptırıldı. Sekiz Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede yaşayan yaklaşık 8 bin kişiye, 16 alandan hangisini AB'nin geleceği için en büyük sorun olarak gördükleri sorusu yöneltildi. Katılımcılara üçe kadar tercih yapma şansı verildi.

Ankete katılanların yüzde 34'ü, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğini ilgilendiren en önemli konu olduğu görüşünde olduklarını bildirdi. Göç konusu ise yüzde 32'lik oranla ikinci sırada geldi.

Her sekiz ülkedeki katılımcıların verdiği yanıtların ortalamasına göre ise durum farklı. Tüm katılımcıların görüşlerinin ortalamasına göre çevre ve iklim konusu ikinci sırada yer alırken, çoğunluk Avrupa'nın gelecekte çözmesi gereken en önemli sorunun göç olduğunu ifade etti.

Ankette yer verilen sekiz ülkenin tamamında katılımcıların çoğunluğu, ülkelerinin AB üyesi olmasının olumlu bir durum olduğunu dile getirdi. Bu alandaki en yüksek oranlar, yüzde 70 ile Almanya ve Polonya'da elde edildi.

AFP,KNA/BÜ,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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