Almanlar yemek yapmayı unuttu

Hazır yiyecekleri ısıtmak ya da dışarıda atıştırmak özellikle günlük temponun daha yoğun olduğu büyük şehirlerde son yıllarda hayatın bir parçası haline geldi. Alman ilaç şirketi STADA'nın geçen yaz dokuz Avrupa ülkesinde 18 bin kişiyle yaptığı ankete göre evde taze yemek pişirenlerin sayısı giderek azalıyor.

Almanların sadece yüzde 46'sı "hemen her gün taze pişirdiğini" söylerken Almanların gerisinde sadece yüzde 43'le İngilzler yer aldı. Avrupa'da mutfakta en çalışkan millet ise yüzde 79'luk oranla İtalyanlar çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın eve kapandığı bir dönemde mutfak becerisinin sınırları da zorlanmaya başladı. Marketlerde makarna, pirinç ve dondurulmuş hazır yiyeceklere akın edildi. Bunda bu ürünlerin daha uzun süre saklanabilmesinin de payı var şüphesiz. Ancak Alman Gıda Endüstrisi Birliği (BVE) Direktörü Christoph Minhoff, pek çok Almanın makarnadan daha fazlasını yapabilecek durumda olmadığına dikkat çekiyor.

"Yıllardır söylüyoruz. Almanların mutfak becerilerinde büyük bir düşüş var" diyen Minhoff, restoranların kapanmasıyla birlikte pek çok kişinin büyük zorluklarla karşılaştığını belirtiyor ve ekliyor:

"Ayaküstü restoranlar, kızarmış patates büfeleri ya da köşedeki İtalyan restoranının artık hizmet vermiyor olması insanların birdenbire kendi mutfak becerileriyle baş başa kalmasına neden oldu. Ve bu beceri maalesef sınırlı."

Yemek pişirme artık aile içinde öğrenilmiyor

Çeşitli malzemeleri bir araya getirerek bir öğün hazırlama bilgisinin artık aile içinde neredeyse hiç aktarılmadığına, televizyondaki yemek pişirme programlarının da bunu telafi etmekte yetersiz kaldığına dikkat çeken Minhoff, "Artık neredeyse sadece haftasonunda evde yemek pişiriliyor. Bu da günlük yaşamın doğal bir parçası değil de sanki bir etkinlikmiş gibi yapılıyor. İş temposunun yoğun olduğu toplumumuzda fast-food dükkanlarından, yemekhaneler ya da fırınlardan hazır yiyecek satın almaya alıştık. Şimdi neredeyse hepsi devre dışı kaldı. Şimdi insanlar süpermarkette rafların önünde duruyor ve 'kendime nasıl hamburger yapabilirim' diye soruyor" diyor.

Minhoff'a göre market alışverişlerinde hazır pizza, soslu makarna gibi ürünlere talebin arkasında da mutfak becerisindeki eksiklik nedeniyle oluşan alışkanlıklar rol oynuyor. Patates pişirmenin bile pek çokları için zorlu bir sınav olduğunu belirten Minhoff, "Kabuklu mu yoksa kabuğunu soyarak mı pişireceğim? Ya da suyun içine ne kadar tuz atacağım? Ocağın üzerinde ne kadar kalacak? Pek çok kişi 'Şaka mı bu? Bunu herkes bilir' diyecektir. Ama durum öyle değil" diye konuşuyor.

"Korona fırsata çevrilebilir"

BVE verilerine göre Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının yürürlüğe girmesinden önceki hafta, bir önceki yıla göre satışlar hamur işi ürünlerde yüzde 170, pirinçte yüzde 179, unda yüzde 200 arttı. Evde pişirmelik ekmek karışımlarında talepteki artış yüzde 330'u buldu.

Alman Gıda Endüstrisi Birliği (BVE) Direktörü Christoph Minhoff, koronavirüs krizinin Almanlar için mutfağın önemini yeniden keşfedecekleri bir fırsat olmasını umuyor. "Bir gıda maddesinin değerini ancak onunla doğrudan temasınız olması durumunda bilebilirsiniz. Dengeli, lezzetli bir yemeğin ortaya çıkmasının ardındaki emeği gördüğünüzde bakışınız da değişiyor" diyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe