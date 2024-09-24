Almanlar yaz tatili için Türkiye'yi seçti

Almanya'nın iki büyük seyahat şirketinin verilerine göre Türkiye, bu yaz sezonunda en çok tercih edilen ülke oldu.

Geride kalan yaz sezonunda Almanların gözde tatil destinasyonu Türkiye oldu. Almanya'nın ikinci büyük tur şirketi Dertour'un Ürün Müdürü Sven Schikarsky, her beş müşterisinden birinin tatilini Türkiye'de geçirdiğini belirterek aileler bazında bu oranın her üç aileden biri olduğunu söyledi.

Bu yılın Haziran-Eylül döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında müşteri sayısında artış olduğunu kaydeden şirket yetkilisi, seyahat rezervasyonlarının tekrar pandemi öncesi seviyelere yaklaştıklarını dile getirdi.

Dertour'da kısa ve orta mesafeli tatiller için diğer destinasyonlar İspanya ikinci sırada, Yunanistan üçüncü sırada, Mısır ve İtalya beşinci sırada yer aldı.

Almanya'da Münih merkezli üçüncü büyük tur şirketi FTI'nin iflası da şirketin müşteri artışına katkı sağladı. FTI tam tatil sezonunun başında, Haziran ayında iflas etmiş, tüm seyahatleri iptal etmişti.

Antalya Mallorca'yı geride bıraktı

Dünyanın en büyük seyahat şirketi TUI de FTI'nin iflasının ardından 75 bin ek kapasite oluşturmuştu.

TUI müşterileri arasında da Antalya bu yıl Almanların gözde destinasyonu Mallorca'yı bile geride bıraktı. TUI, yaz destinasyonu olarak bilinen Türkiye'yi sonbahar ve kış mevsimleri için de tanıtmak istiyor.

TUI CEO'su Sebastian Ebel, "Türkiye yıllardır misafirlerimizin gözdesi ve bu yıl tüm pazarlardaki etkileyici büyümeyle bu trendin nasıl devam ettiğini açıkça görebiliyoruz" dedi.

TUI'de Türkiye'nin ardından en popüler destinasyonlar İspanya, Yunanistan ve Mısır ile İtalya oldu.

dpa/MUK,HS

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