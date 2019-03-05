 Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor | YAŞAM | DW | 18.04.2019

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YAŞAM

Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor

Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi başı 131 litre alkol tüketirken alkol sıralamasında bira başı çekiyor.

Anstoßen Biergläser (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Almanya'da bağımlılık alanında faaliyet gösteren derneklerin çatı kuruluşu DHS, 2017 yılına dair bağımlılık raporunu açıkladı. Özellikle alkol kullanımının yoğunluğuna dikkat çekilen raporda tütün ürünleri, yasadışı uyuşturucu, haplar ve şans oyunları da mercek altına alınıyor.

Rapora göre Almanlar kişi başına yılda 131 litre alkol tüketiyor. Bu da yaklaşık olarak bir küvetin hacmine denk geliyor. Alkollü içkiler arasında birinci sırayı yılda kişi başına 101 litreyle bira alıyor. Birayı 20,9 litreyle şarap ve 5,4 litreyle yüksek alkollü içkiler izliyor.

Alkol tüketiminde 2016-2017 yılları arasında yaklaşık yüzde ikilik bir azalma kaydedilmesine rağmen raporu hazırlayan bağımlılık uzmanları, tehlikenin sürdüğü uyarısında bulunuyor.  DHS yöneticilerinden Christina Rummel "Alkol içmek Almanya'da çok normal görülüyor. Avrupa karşılaştırmasında Almanya'da alkol tüketimi çok yüksek" diyor.

Almanya'da 18-64 yaşları arasındaki 7 milyon 800 bin kişinin "riskli içici" olduğunu belirten Rummel, 2017 yılında yaklaşık 21 bin 700 çocuğun alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dikkat çekti. 2017 yılında işlenen suçlarda zanlıların 231 bin 300'ünün alkol etkisinde olduğunun tespit edildiğini kaydeden Rummel bunun zanlıların yüzde 11'ine denk geldiğine işaret etti. Bağımlılık uzmanları alkol reklamlarının azaltılması, fiyatların yükseltilmesi ve 18 yaşın altındakilere alkol satılmaması çağrısında bulunuyor.

Tütün ürünleri

Almanya'da halen nüfusun üçte biri sigara ve tütün mamulleri kullanıyor. DHS raporunda, 2017-2018 yılları arasında sigara tüketimi yüzde iki oranında azalsa da puro ve "zigarillo" olarak adlandırılan ince puro satışlarının yüzde 6,5, tütün satışlarının yaklaşık yüzde 3 oranında arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, ölümlerin yüzde 13,5'inin sigara içmenin sonuçlarıyla bağlantılı olduğu görüşünde.

Hap kullanımı

DHS'nin 2017 yılı raporuna göre 1,2 milyon ila 1,5 milyon kişi sakinleştirici ve uyku hapı bağımlısı. Bu kişiler arasında yaşlıların ve kadınların yoğun olarak yer aldığı belirtiliyor. 300 bin ila 400 bin kişinin diğer haplara bağımlı olduğunu belirten uzmanlar, pek çok hapın bağımlılık yapabileceğine dikkat çekiyor.

Yasadışı uyuşturucular

Kenevir bitkisinden (Cannabis) elde edilen esrar, Almanya'da en çok tüketilen yasadışı uyuşturucu madde olma özelliğini koruyor. 2017 yılında ele geçirilen esrar miktarı, 7 bin 731 kilo ile bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış gösterdi. Eroin gibi sert uyuşturucularda da kullanım artış eğiliminde. Rapora göre 2018 yılında eroin kaynaklı bin 276 ölüm kayda geçti.

Şans oyunları

Yasalardaki kısıtlamaların sertleştirilmesine rağmen şans oyunlarının cirosunda artış kaydedildi. Ciro, son beş yılda yaklaşık 10 milyar euro artarak 2017'de 46 milyar 300 milyon euroya yükseldi. En fazla ciroyu piyasanın yüzde 58'ini oluşturan otomatlar yaptı. DHS verilerine göre Almanya'da yaklaşık 180 bin kişi talih oyunları bağımlısı. 326 bin kişi ise "oyun davranışlarında sorunlu" olarak sınıflandırılıyor.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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