Almanlar Scholz'un yeniden başbakan seçileceğine inanmıyor

Almanya'da yapılan ankete katılanların yüzde 44'ü, erken seçim sonrası yeni hükümeti ana muhalefet adayı Merz'in kuracağını düşünüyor. Başbakan Scholz'un ikinci kez aynı rolü üstleneceğine inananların oranı yüzde 6.

Erken seçimlere geri sayan Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın çoğu Başbakan Olaf Scholz'un iktidarını ikinci döneme taşıyabileceğine inanmıyor.

YouGov tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 44'ü, bir sonraki hükümeti Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz'in kuracağını düşünüyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un 23 Şubat'taki seçimlerin ardından kurulacak hükümeti yöneteceğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 6. Başbakan Scholz'a kendi partisi içinde de güven zayıf. SPD seçmeninin sadece yüzde 8'i Scholz'un ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturacağını düşünüyor.

Scholz hükümetinin Yeşiller partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e şans verenlerin oranı ise yüzde 7.

CDU lideri Friedrich Merz Fotoğraf: Ruffer/Caro/picture alliance

Ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel'ı potansiyel başbakan olarak görenlerin oranı yüzde 13. Ancak diğer siyasi partiler AfD ile ortaklığa şimdiden kapıyı kapattığı için Weidel'ın başbakan olma ihtimali pek gerçekçi görünmüyor.

Katılımcıların yüzde 35'i seçimlerden sonra Birlik partileri ile SPD'nin kuracağı ikili koalisyondan yana tercih beyan ediyor. Yüzde 5 ile en az destek gören formül ise dağılmasıyla erken seçimi tetikleyen trafik ışığı koalisyonunun, yani SPD, Yeşiller ve liberal FDP (Hür Demokratik Parti) ortaklığının tekrarı oldu.

İki bin 193 kişinin katılımıyla yapılan ankette seçimin muhtemel sonuçlarına dair tahminde bulunamayanların oranı ise yüzde 29 oldu.

dpa / MUK,CÖ

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