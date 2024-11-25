Almanlar savaştan çok enflasyondan korkuyor

Almanya toplumunu oluşturan bireylerin kişisel tehdit algısı ile ilgili bir araştırmada, enflasyonun en önemli risk olarak görüldüğü sonucu çıktı. İkinci sırada savaş, üçüncü sırada ise göç geliyor.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkı endişelendiren konuların başında hâlâ fiyat artışlarının geldiğini ortaya koydu. Alman ordusuna bağlı Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yapılan ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan araştırmaya göre, ülkede yaşayanların yüzde 70'i kişisel tehlike olarak birinci sıraya enflasyonu koyuyor. Bu oran geçen yıl yüzde 75 olarak çıkmıştı.

Ankete katılanlar, geçen sene olduğu gibi bu yıl da, kendilerini endişelendiren ikinci büyük tehlike olarak, Rusya ile Batı ülkeleri arasında tırmanan gerilimin savaşa dönüşmesini görüyor. 2023'te yüzde 55 olan oran bu yıl yüzde 58'e çıkmış durumda.

Bu sene yaz aylarında yapılan kişisel tehdit algısı ile ilgili ankette, üçüncü sırada ise yüzde 57 ile, kişisel güvenliği tehdit ettiği öne sürülen Almanya'ya yönelik,göç yer alıyor. Bu oran bir yıl önce yapılan ankette yüzde 51 çıkmıştı. Dördüncü sırada yüzde 46 ile küresel silahlanma, beşinci sırada yüzde 44 ile iklim değişikliği ve altıncı sırada yüzde 41 ile Avrupa'da olası bir savaş konumlanıyor. Avrupa sınırları içinde bir savaş tehlikesini dile getirenlerin oranı 2023'e oranla 7 puan artmış durumda.

Toplumun yarısı Ukrayna'ya silah yardımını desteklemiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının Almanya için de tehlike arz ettiğini düşünenlerin oranı geçen yıl yüzde 61 iken bu oran güncel araştırmada yüzde 65'e çıktı. Ukrayna'ya Almanya tarafından silah yardımı yapılmasını toplumun yüzde 49'u destekliyor. Burada da geçen seneye göre dört puanlık bir artış söz konusu. Geçen sene, Ukrayna'ya sadece sivil yardımlarda bulunulması görüşünde olanların oranı yüzde 41 iken, güncel ankette bunu savunanlar yüzde 37'ye gerilemiş görünüyor.

Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu da, Ukrayna Savaşı'na rağmen Almanya toplumunun yüzde 10'unun Rusya'yı hâlâ güvenilir bir ortak olarak görmesi. Ancak burada da geçen seneye göre iki puanlık bir gerileme var. Ankete göre, Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımlarının savaşın daha da yayılmasına neden olacağını savunanların oranı yüzde 38, bunun tersini düşünenlerin oranı ise yüzde 32.

2024'ün Mayıs ve Haziran aylarında Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yapılan araştırma bin 956 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

epd / ET,BK

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