 Almanlar korona aşısı olmaya karşı mesafeli | ALMANYA | DW | 12.11.2020

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ALMANYA

Almanlar korona aşısı olmaya karşı mesafeli

Alman Biontech ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının koronavirüse karşı etkili olduğunun açıklanmasının ardından yapılan bir anket Almanların aşı olmak konusunda temkinli olduğunu ortaya koydu.

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Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç devi Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının üçüncü faz klinik deneylerde virüse karşı yüzde 90'ın üstünde koruma sağladığının tespit edildiği açıklamasının ardından yapılan bir anket Almanya'da yaşayanların aşı olmakla ilgili eğilimlerini ortaya koydu.

Covid-19 aşısı bulunur bulunmaz aşı olmayı düşünenlerin oranı Ağustos ayında yapılan bir ankette yüzde 40 seviyesindeydi. Forsa araştırma şirketinin anketine göre bu oran Biontech ve Pfizer'in açıklamaları sonrası halen aynı düzeyde. Katılımcıların yüzde 50'si ise "bekle ve gör" politikası uygulayacağını söyledi. Bu oran Ağustos ayına göre yüzde 2’lik bir artışa işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 9’u ise kesinlikle aşı olmayı düşünmediğini ifade ediyor. Bu oran Ağustos'taki ankette yüzde 11 seviyesindeydi. Salı ve çarşamba günleri yapılan ankete bin 600 kişi katıldı.

İlk hangi grubun aşılanması gerektiği yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 94’ü sağlık çalışanları, huzurevi ve bakım evlerinde çalışanları yönünde cevap verdi. Bu grubun ardından yüzde 84 ile sağlık sorunu olanlar ve yüzde 81 ile yaşlılar geldi. Bunu yüzde 47 ile kamu sağlığı otoritesinde çalışanlar ve yüzde 34 ile posta ve kargo hizmetlerinde çalışanlar izledi.

Pazartesi günü Alman Biontech'in Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşı adayının üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediği bildirilmiş, şirketler hızlandırılmış ruhsat için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

AFP,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Alman Biontech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimine yakında başlanacak. Ancak aşıların nakliyesi kolay olmayacak. Zira aşıların eksi 70 derecede taşınması gerekiyor. Buzdolabında da uzun süre saklanamıyor.  

Dünyanın beklediği aşının arkasındaki iki Türk

Biontech ve Pfizer, yüzde 90 koruma sağladığını söyledikleri koronavirüs aşısı için ruhsat onayının eşiğinde. Aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci.  

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