 Almanlar kişi başı bir küvet dolusu alkol içiyor | YAŞAM | DW | 08.04.2020

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YAŞAM

Almanlar kişi başı bir küvet dolusu alkol içiyor

Almanlar 2018 yılında kişi başı bir küvet dolusu alkollü içecek tüketti. Özellikle gençler arasında sigara kullanımı gerilerken nargile ve pipo tütünü tüketiminde ise büyük artış kaydedildi.

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Almanya'da uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile ilgili bugün açıklanan 2018 yılı istatistiklerine göre Almanların kişi başına alkol tüketimi arttı. Buna göre yıllık alkol tüketimi kişi başı 0,3 litrelik artışla toplam 131,3 litreye ulaştı.

2018 yılında 18-64 yaş grubunda alkol bağlantılı rahatsızlıkları bulunanların sayısı 3 milyon, alkol bağımlısı olarak sınıflandırılanların sayısı ise 1 milyon 600 bin olarak kaydedildi. Almanya'da sadece alkol tüketimi ya da alkol ve tütün tüketimi kombinasyonu nedeniyle yılda yaklaşık 74 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2019'da toplam 74,6 milyar sigara içildi

Uzmanlar gençler arasında tütün ve tütün mamulleri tüketiminde azalma kaydedilmesine rağmen sigaradan koruyucu önlemlerin artırılmasını talep ediyor. 2019 verilerine göre Almanya'da kişi başına 900 sigara tüketildiği, hazır sarılmış sigara tüketiminin yüzde 0,3'lük hafif artışla toplamda 74 milyar 600 milyon sigaraya ulaştığı kaydedildi. Tüketilen sigara sarma kağıtlarının hafif düşüşle 23 bin 813 tona gerilediği, bunun 35 milyar 700 milyon sarma sigaraya denk geldiği belirtildi.

Pipo ve nargile tütününde ise güçlü artış eğilimi 2019'da da devam etti. Pipo ve nargile tütününde tüketim 4 bin 150 tonla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25'lik artış gösterdi.

İlaç bağımlılığında da 2019'da artış kaydedildi. Almanya'da 1,5 ila 1,9 milyon kişinin ilaç bağımlısı olduğu, bağımlılıkta reçeteyle satılan antidepresan, uyku ilacı ve morfin içerikli ağrı kesicilerin ağırlıklı rol oynadığı belirtildi.

AFP/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

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