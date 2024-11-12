Almanlar İsrail'e askeri desteğe karşı

Almanya'da erken seçim öncesi vatandaşların dış politika tercihlerine dair kapsamlı bir rapor yayınlandı. Buna göre çoğunluk İsrail'e askeri desteğe karşı. Almanlar Trump döneminden umutsuz, Çin'i tehdit sayıyor.

Almanların çoğu İsrail'e askeri destek verilmesine karşı çıkarken Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına onay da azalıyor.

Körber Vakfı'nın seçmenlerin dış politika tercihlerine dair hazırladığı "The Berlin Pulse" adlı rapora göre Almanların yüzde 79'u İsrail'e silah desteğine karşı çıkıyor. Rapor kapsamında yapılan ankette Berlin'in İsrail'e silah göndermesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 25'te kaldı.

Buna karşın Ukrayna'ya askeri yardımlara destek azalsa da sürüyor. Seçme yeterliliğine sahip Almanların yüzde 57'si Ukrayna'ya silah sevkıyatlarından yana. Bu oran geçen yıl yüzde 66 seviyesindeydi.

Katılımcıların yüzde 79'u ABD'de seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının Berlin-Washington ilişkilerine olumsuz etkisi olacağı görüşündeyken alternatif olarak Avrupa ülkeleri ile diyaloğun güçlendirilmesi fikri öne çıkıyor.

Konu dış politika olduğunda halkın yüzde 28'i CDU lideri Friedrich Merz'in diğer Alman siyasilerden daha yetkin olduğu görüşünde. Bu oran iktidar koalisyonunun ortağı Yeşillerin Ekonomi Bakanı Robert Habeck için yüzde 18 oldu. SPD'li Başbakan Olaf Scholz'u daha yetkin bulanların oranı ise yüzde 15'te kaldı.

Almanların yüzde 60'ı Çin'e olan ekonomik bağımlılığın azaltılması gerektiğini düşünüyor Fotoğraf: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Almanların yüzde 82'si Rusya'yı askeri tehdit olarak görürken, bu oran İran için yüzde 60 ve Çin için yüzde 57 oldu.

Öte yandan Çin'e bakış büyük ölçüde olumsuz. Almanların yarıdan fazlası Çin'i yerel ekonomi için bir tehdit olarak görüyor. Her 10 Almandan altısı Çin'e olan ekonomik bağımlılığın azaltılmasını istiyor.

Körber Vakfı için yaptırılan anket kapsamında telefon yöntemiyle 18 yaş üstü bin 10 kişi ile görüşme gerçekleştirildi.

dpa / MUK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?