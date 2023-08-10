Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Almanya'daki bir araştırma, çoğunluğun geleceğe karamsar baktığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Almanların çoğu gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor. İklim değişikliği en önemli sorun olarak görülüyor.

Almanya'da 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü vesilesiyle YouGov ve Sinus Enstitüsü kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'daki yetişkinlerin üçte ikisini gençliğin hayatlarının en güzel dönemi olduğunu belirtmekle birlikte bugünkü gençlerin yerinde olmak istemediklerini ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yalnızca üçte biri bugün yeniden genç olmak istediğini belirtti. Görüşüne başvurulan her beş kişiden üçü ise günümüzde gençleri iyi bir gelecek beklemediği kanısında.

İklim değişikliği en önemli sorun olarak görülüyor

Araştırmaya göre, Almanlar gençleri bekleyen en büyük zorluğun iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sonuçları olduğuna inanıyor. Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası ise iklim tartışmalarında gençlere daha fazla kulak verilmesi gerektiği görüşünde.

YouGov araştırma şirketi uzmanlarından Philipp Schneider, "İlk bakışta iklim değişikliği gençleri endişeye düşüren ve protestolara yol açana bir sınama olarak görülüyor" diyor. Schneider, araştırmanın sonuçlarının ise iklim eğişikliğini daha çok daha yaşlı kesimin gençler için bir sorun olarak değerlendirdiğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Uygun fiyatlı konutlar, yaşlılık döneminde finansal güvence, yoksullar ile zenginler arasındaki makasın açılması, küresel krizlerin sonuçları olan savaş ve enflasyon ise gençler için en önemli sorunlar olarak değerlendiriliyor.

Araştırmaya katılan 18-29 yaş arasındaki kesim ise siyasi ve ekonomik sorunların gölgesinde kişisel iyilik halini korumanın en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

YouGov ve Sinus Enstitüsü tarafından yaptırılan araştırmaya 2 bin kişi katıldı. Araştırmada 18-75 yaş aralığındaki kişilerin görüşlerine başvuruldu.

dpa/BÖ,EC

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