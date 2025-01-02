Almanlar en çok polise ve doktorlara güveniyor

Almanya'da halk en fazla doktorlar ve polise itibar ediyor. Seçimlere geri sayan ülkede siyasi partilere güvendiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 15'te kaldı.

Almanya'da Forsa Enstitüsü tarafından Stern dergisi ile RTL ve ntv kanalları için yapılan ankete göre doktorlar ve polis halkın en fazla güvendiği meslek grupları oldu.

Almanların yüzde 81'i bu meslek gruplarında çalışan kişilere güvendiklerini belirtti.

Üçüncü sırada yüzde 78'lik güven oranıyla Federal Anayasa Mahkemesi geldi. Üniversiteler yüzde 75'le dördüncü, mahkemeler yüzde 70'le beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan Doğu Almanya'da devlet kurumlarına olan güvenin belirgin şekilde Batı Almanya eyaletlerine göre daha düşük olduğu görüldü.

Anket 6-13 Aralık 2024 tarihlerinde 4004 kişiyle telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirdi.

Seçim öncesi partilere güven düşük

İtibarı en düşük beş kurum arasında ise siyasi partiler de yer aldı. Anket katılımcılarının sadece yüzde 15'i partilere güvendiklerini ifade etti.

Dinler Almanların itibar ettiği kurumlar arasında son sıralarda geldi. Katolik Kilisesi'ne güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 11, İslam'a güvendiklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 6'da kaldı.

Reklam ajansları ve sosyal medya yüzde 3'le Almanların en az güvendikleri kurumlar oldu.

AFP,DW / MUK,TY

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