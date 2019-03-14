 Almanlar en çok belediye başkanlarına güveniyor | ALMANYA | DW | 20.05.2019

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ALMANYA

Almanlar en çok belediye başkanlarına güveniyor

Almanlar yerel politikacılara, cumhurbaşkanı ve başbakan gibi ülke yöneticilerinden daha çok güveniyor. Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanlar en çok belediye başkanlarına güveniyor.

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Alman Bertalsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, neredeyse her iki Almandan birinin yerel politikacılara, ülke yönetiminden sorumlu politikacılardan daha fazla güvendiğini ortaya koydu.

Mart ve Nisan ayları boyunca SOKO Enstitüsü tarafından yürütülen ve 2004 kişi üzerinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 48,5'i yerel yöneticilere güven duyduğunu belirtti.

Federal düzeydeki politikacılara güven duyanların oranı yüzde 28,3'te kalırken, Avrupa düzeyinde görev yapan politikacılara duyulan güven yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

En çok belediye başkanlarına güveniliyor

Bertelsmann Vakfından Pazartesi günü yapılan açıklamada, kamuoyu araştırmasına katılanların en çok yüzde 63,8 ile belediye başkanlarına güvendiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 77,7'si en çok ülke genelini ilgilendiren federal politikalarla ilgilendiğini belirtirken, yerel politikalara ilgi duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 66,2 ve Avrupa düzeyinde yürütülen politikalara ilgi duyanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

Araştırmada yer alan 75 yaş üzeri kesimin yerel politikalara ilgisinin 25 yaş grubundakilere oranla iki kat daha fazla olduğu da ortaya kondu.

Araştırmaya katılan neredeyse her iki kişiden biriyse (yüzde 55,3), yerel düzeyde alınan kararlara yeterince katılmadıkları düşüncesinde olduklarını belirtti. Büyük şehirlerde bu düşüncede olanların oranıysa yüzde 65,8'i buluyor. 

Arşiv: Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi toplantısı

Arşiv: Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi toplantısı

Araştırmaya göre, alınan kararlarda söz sahibi olmak, politikacılara duyulan güvenin artmasına neden oluyor. Buna göre yerel düzeyde alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olduğu düşüncesinde olanların yaşadığı bölgelerde belediye başkanları halkın 73,7'sinin güvenini kazanmış durumda. Tam tersini düşünenlerdeyse belediye başkanlarına güven yüzde 55,8'de kalıyor. Araştırmada halkın karar verme sürecine katılma biçimi olarak da en çok yüzde 78,4 ile kamuya açık belediye meclis oturumlarını desteklediği ortaya kondu.

epd,MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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