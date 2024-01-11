Alman istihbarat başkanından demokrasi uyarısı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu kurum olan Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Başkanı Thomas Haldenwang, Alman halkının çoğunluğunun demokrasiye yönelik tehditleri yeterince ciddiye almadığı için endişeli olduğunu söyledi.

Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Kontraste" adlı programa katılan Haldenwang, Almanya'da demokrasinin toplumun merkezi tarafından algılandığından daha büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Haldenwang bu durumun toplumda, "bazı partilerin güçlenmesine karşı kayıtsız kalınması ve aynı zamanda antisemitizme yaklaşım biçimi" olarak kendini gösterdiğini kaydetti.

Almanya toplumunda orta kesimin kayıtsızlığını eleştiren Haldenwang, "İnsanlar özel hayatlarında çok rahatlar ve demokrasimize yönelik tehditlerin ne kadar ciddi hale geldiğinin yeterince farkında değiller" diye konuştu.

"Sessiz çoğunluğa" çağrı

"Sessiz çoğunluğun uyanmasını ve nihayet Almanya'da aşırıcılığa karşı net bir tavır almasını umduğunu" söyleyen Haldenwang, güvenlik makamlarının demokrasiye yönelik tehditlere karşı ancak sınırlı önlemler alabildiğine dikkat çekti.

Almanya'da antisemitizmin hem nicelik hem de nitelik açısından yeni bir boyuta ulaştığını belirten Haldenwang, 2022 yılı genelinde Almanya'da 2 bin 600'ü aşkın antisemit suç kaydedildiğine vurgu yaptı.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarından bu yana geçen üç ay içinde Almanya genelinde bin 200'den fazla antisemit suçun kaydedildiğini belirterek, "Holokost'un ortaya çıktığı ülkede antisemitizmin artık açıkça sergileniyor olması utanç verici" diye konuştu.

dpa/TY,EC

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