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PolitikaAlmanya

Almanlar aşırı solu tehlike olarak görüyor

1 saat önce

Son dönemde yapılan bir kamuoyu araştırması, Almanların yüzde 59'unun aşırı solu güncel bir tehlike olarak gördüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 61'i ise aşırı sağın kendisine tehdit oluşturduğu görüşünde.

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Leipzig'de Lena E. ile dayanışma gösterilerinde polisle eylemciler arasında sert çatışmalar yaşandı. Fotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Almanların aşırı solu bir tehlike olarak gördüğünü ortaya koydu. Alman haber ajansı dpa'nın kamuoyu araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı araştırmaya katılanların yüzde 59‘u aşırı solu güncel bir tehlike olarak gördüğünü belirtiken, katılımcıların yüzde 32'si yüksek bir tehlike, yüzde 27'si ise oldukça yüksek bir tehlike görüşünü paylaştı. Katılımcıların yalnızca yüzde 4'ü aşırı solun bir tehlike oluşturmadığı yönünde görüş beyan etti.

Söz konusu araştırmadan birkaç gün önce aşırı solcu aktivist Lina E., Neonazilere ya da Neonazi olduğu iddia edilen gruplara saldırı düzenlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin 28 yaşındaki aktiviste verdiği beş yıl 3 aylık hapis cezası tartışmalara yol açmıştı.

Aşırı sol daha yakından mercek altına alınacak

Kararın açıklanmasının ardından Almanya'da çok sayıda şehirde Lina E. ile dayanışma gösterileri düzenlenmiş, Leipzig'deki gösterilerde polisle eylemciler arasında sert çatışmalar yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olaylardan sonra yaptığı açıklamada aşırı solcuların anlamsız şiddetinin hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini, polise şişe, taş ve yanıcı madderlerle saldırılanların bunun bedelini ödeyeceğini belirtmişti.

Bakan, hem eyaletler düzeyinde hem de federal düzeyde güvenlik birimlerinin önümüzdeki süreçte şiddet eğilimli aşırı solu daha yakından mercek altına alacağını da vurgulamıştı.

Aşırı sağ daha büyük kişisel tehdit

YouGov'un araştırmasında "Aşırılığın çeşitleri, sizi tehdit altında hissettitiyor mu? Hissettiyorsa ne derece tehdit altında olduğunuzu düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise aşırı sağın daha büyük bir tehdit olarak görüldüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 56'sı aşırı soldan; yüzde 61'i ise aşırı sağdan dolayı kendini tehdit altında hissettiğini ifade etti. Kendisinden ve/veya ailesinde göç hikayesi bulunmayan Almanların da aşırı sağdan göçmenlerle hemen hemen eşit derecede etkilendiklerini ifade etttikleri belirtildi.

Dpa/SÖ,TY

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