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PolitikaAlmanya

Almanların yüzde 82'si hükümetten memnun değil

7 Aralık 2023

Almanya'da iktidardaki koalisyonu oluşturan üç partinin toplam oyu yüzde 33'e düşerken sağ popülist AfD oy oranını yüzde 21'e yükseltti. Başbakan Scholz'a onay da yüzde 20'ye geriledi.

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FDP lideri Lindner, Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı Habeck ve Başbakan Scholz.
FDP lideri Lindner, Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı Habeck ve Başbakan Scholz.Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Almanya'da hükümeti oluşturan üç partinin toplam oy oranı, yapılan son ankette yüzde 33'e geriledi. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin kamuoyu araştırma şirketi "infratest dimap"a yaptırdığı ankete göre, koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı Kasım'a göre iki puan gerileyerek yüzde 14'e düştü. Yeşiller oylarını bir puan artırarak yüzde 15'e çıkarırken liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oyları yüzde 4'te sabit kaldı.

SPD'de kan kaybı devam ederken ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik oylarını iki puan artırarak yüzde 32 ile en büyük siyasi güç olmayı sürdürdü. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise bir puanlık düşüşle yüzde 21'e geriledi, ancak en güçlü ikinci siyasi parti konumunu korudu.

4-6 Aralık tarihlerinde bin 300 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara hükümetten memnun olup olmadıkları da soruldu. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyondan memnun olanların oranı yüzde 17'de kaldı. Hükümetten hoşnut olmayanların oranı ise Kasım'a göre altı puan artarak yüzde 82'ye yükseldi. Böylece "infratest dimap" şirketinin anket tarihinde bir federal hükümetle ilgili 2010 yılından sonra kaydedilen en düşük sonuç çıkmış oldu.

Başbakan Scholz'a destek eriyor

SPD'li Başbakan Olaf Scholz'dan memnun olanların oranı da şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Scholz'un yaptığı işlerden memnun olduğunu belirtenlerin oranı sekiz puanlık düşüşle yüzde 20'ye geriledi.

Scholz'un Başbakanlık görevine uygun olduğunu düşünenlerin oranı da 20 puan birden azalarak yüzde 27 olarak kaydedildi. Bu da "infratest dimap" anketlerinin başladığı 1997'den bu yana bir Başbakan'ın karşılaştığı en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Scholz'un özellikleriyle ilgili sunulan seçeneklerden "ihtiyatlı, dikkatli" ifadesini yüzde 48'lik kesim onaylarken "iyi bir kriz yöneticisi" olduğunu düşünenlerin oranı 14 puan gerileyerek yüzde 23'e düştü. Başbakan Scholz'un iletişim tarzını ikna edici bulanların oranı ise yüzde 12'de kaldı.

dpa,AFP/BK,EC

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