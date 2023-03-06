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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Demianchuk
SeyahatAlmanya

Almanların tatil rezervasyonlarında Türkiye başı çekiyor

26 dakika önce

Almanya'da seyahat acenteleri tatil rezervasyonlarında iki kat artış olduğunu, en gözde destinasyonlar arasında Türkiye'nin başı çektiğini bildirdi.

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Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), pandeminin de etkisiyle 2021'de 28,8 milyar euroya gerileyen tatil harcamalarının 2022'de iki kat artarak 58,6 milyar euroya yükseldiğini bildirdi. Ancak Almanların tatil için yaptıkları harcamalar halen pandemi öncesi dönemdeki miktarın yüzde 16 altında kaldı.

Salı akşamı Berlin'de açılışı yapılacak olan Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) öncesinde açıklamalarda bulunan DRV Başkanı Norbert Fiebig, bir yıldır süren Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyona rağmen tatil harcamalarındaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek "Korona öncesindeki, 2019'daki rekor ciro seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

2019'da Almanlar tatil için 98 milyar euroluk harcama yapmış, bu miktarın 69,5 milyar eurosunu önceden rezervasyonu yapılan hizmetler, gerisini ise tatil sırasındaki geziler ve diğer yan harcamalar oluşturmuştu.

En gözde ülkeler Türkiye, İspanya ve Yunanistan

DRV'nin şimdiye kadarki rezervasyonları baz alarak yaptığı değerlendirme, yaz tatili cirosunun yüzde 40'ını Doğu Akdeniz'deki ülkelerin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Tatil destinasyonlarında başı Türkiye çekerken Türkiye'yi İspanya, Yunanistan, Mısır ve Portekiz izliyor. Bu yılın başından beri yapılan rezervasyonların üçte birinin Mayıs-Ekim dönemi tatillerini kapsadığını, pandemi öncesinde rağbet gören gemi tatillerinde de cironun bir önceki yıla göre yüzde 46 arttığını belirten DRV Başkanı Fiebig, otel ve uçuşun dahil olduğu paket seyahatlerin de "eski gücüne geri dönme yolunda olduğunu" söyledi.

DRV verilerine göre 1 Kasım 2021-31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki dönemde yapılan paket seyahat rezervasyonları, bir önceki yıla göre yüzde 148'lik artışla 25,9 milyar euroyu buldu.

Almanya'da geçen yıl havaalanlarında yaşanan kaosa atıfta bulunan Fiebig, ana destinasyonlardaki yoğun talebi karşılayabilmek için çok daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Almanya'daki havaalanlarında geçen yaz personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmış, binlerce uçuş iptal edilmişti.     

AFP,dpa,rtr/BK,BÖ

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