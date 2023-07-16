Almanların beşte biri geçen yıl tatile gidemedi

Almanya'da halkın yüzde 21,9'u geçen yıl bir hafta tatile gidebilmek için yeterli ekonomik güce sahip değildi. Bu oran 2021'e göre yüzde 2 arttı.

Avrupa İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) Alman Sol Parti Meclis Grubu'nun yönelttiği sorulara verdiği yanıtlara göre Almanya'da yılda bir hafta tatile gitmek için yeterli gelire sahip olmayanların sayısı 2022 yılında artış kaydetti. Alman Yazı İşleri Ağı'nda (RND) yer alan Eurostat verilerine göre 2022'de halkın yüzde 21,9'u, yani her beş kişiden biri, ekonomik sebeplerden ötürü bir haftalık tatili karşılayabilecek durumda değildi. Bu oran 2021 yılına göre yüzde 2 arttı.

Bu konuda en büyük sıkıntı yaşayanlar yüzde 42'lik oranla tek başına çocuk yetiştirenler oldu. Tek başına çocuk yetiştirenleri yüzde 28,7'lik oranla emekliler takip etti. Çocuklularda bu oran yüzde 23,4, çocuğu olmayanlarda ise yüzde 20,7 olarak açıklandı.

Bartsch: Sosyal açıdan derin bölünmeyi gösteriyor

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch RND'ye yaptığı açıklamada, sayıları "üzücü bir bulgu" diye nitelendirdi. "Bu rakamlar Almanya'nın sosyal açıdan ne kadar derin bir bölünme içinde olduğunu gösteriyor" diyen Bartsch, "Herkes (Almanya'da) yılda en az bir hafta tatile gidebilme olanağına sahip olmalı" diye konuştu. Bartsch'a göre bunun için ücret artışı, yeterli emeklilik maaşı, tutarlı bir enflasyonla mücadele politikası ve çocuk yoksulluğunu engelleyen bir sistem şart.

Almanya'da tatile gidemeyenlerin oranı 2011'de yüzde 22,8'di. İlerleyen yıllarda bu oran azalmış, 2017'de yüzde 15,3, 2019'da ise yüzde 12,8 olarak açıklanmıştı.

dpa, epd / HT,DÇÜ

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