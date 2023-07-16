  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
ToplumAlmanya

Almanların beşte biri geçen yıl tatile gidemedi

3 saat önce

Almanya'da halkın yüzde 21,9'u geçen yıl bir hafta tatile gidebilmek için yeterli ekonomik güce sahip değildi. Bu oran 2021'e göre yüzde 2 arttı.

https://p.dw.com/p/4Ty5Y
Deutschland | Sommerferien und Reisestress
Fotoğraf: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Avrupa İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) Alman Sol Parti Meclis Grubu'nun yönelttiği sorulara verdiği yanıtlara göre Almanya'da yılda bir hafta tatile gitmek için yeterli gelire sahip olmayanların sayısı 2022 yılında artış kaydetti. Alman Yazı İşleri Ağı'nda (RND) yer alan Eurostat verilerine göre 2022'de halkın yüzde 21,9'u, yani her beş kişiden biri, ekonomik sebeplerden ötürü bir haftalık tatili karşılayabilecek durumda değildi. Bu oran 2021 yılına göre yüzde 2 arttı.

Bu konuda en büyük sıkıntı yaşayanlar yüzde 42'lik oranla tek başına çocuk yetiştirenler oldu. Tek başına çocuk yetiştirenleri yüzde 28,7'lik oranla emekliler takip etti. Çocuklularda bu oran yüzde 23,4, çocuğu olmayanlarda ise yüzde 20,7 olarak açıklandı.

Bartsch: Sosyal açıdan derin bölünmeyi gösteriyor

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch RND'ye yaptığı açıklamada, sayıları "üzücü bir bulgu" diye nitelendirdi. "Bu rakamlar Almanya'nın sosyal açıdan ne kadar derin bir bölünme içinde olduğunu gösteriyor" diyen Bartsch, "Herkes (Almanya'da) yılda en az bir hafta tatile gidebilme olanağına sahip olmalı" diye konuştu. Bartsch'a göre bunun için ücret artışı, yeterli emeklilik maaşı, tutarlı bir enflasyonla mücadele politikası ve çocuk yoksulluğunu engelleyen bir sistem şart. 

Almanya'da tatile gidemeyenlerin oranı 2011'de yüzde 22,8'di. İlerleyen yıllarda bu oran azalmış, 2017'de yüzde 15,3, 2019'da ise yüzde 12,8 olarak açıklanmıştı.

dpa, epd / HT,DÇÜ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'da bir süpermarket

Almanların yüzde 42'si enflasyondan endişeli

Almanların yüzde 42'si enflasyondan endişeli

Kamuoyu yoklama şirketi Ipsos’un yaptığı yeni bir araştırma, Almanya'da yaşayanların en büyük endişesinin enflasyon olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada ise yoksulluk ve sosyal eşitsizlik geliyor.
Toplum6 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau fliegen nach Saudi-Arabien ab

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Politika9 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hollywood grevde

Hollywood grevde

Sanat15 Temmuz 2023

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

Politika15 Temmuz 2023
Yevgeniy Prigojin

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Politika15 Temmuz 2023

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

İklim15 Temmuz 2023
Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay yemin ederek görevine başlayamamıştı

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Hukuk ve Adalet14 Temmuz 2023
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Pantheon yapısı önündeki pınarda serinlemeye çalışan insanlar

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

İklim14 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön