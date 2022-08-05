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Kilise'den ayrılma formunu (Almanya) dolduran bir kişinin eli ve sayfanın üstünde bir haç
Sembol fotoğraf: Almanya'da Kilise'den ayrılmak için doldurulan dilekçeFotoğraf: K. Schmitt//Fotostand/picture alliance
İnançAlmanya

Almanların üçte ikisi "kilise vergisi kaldırılsın" diyor

3 saat önce

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerine üye vatandaşların ödediği kilise vergisine halk desteği azalıyor. Halkın yüzde 67'si söz konusu verginin kaldırılmasından yana.

https://www.dw.com/tr/almanlar%C4%B1n-%C3%BC%C3%A7te-ikisi-kilise-vergisi-kald%C4%B1r%C4%B1ls%C4%B1n-diyor/a-62720396

Almanya'da, Katolik ve Protestan kiliselerine üye olanların ödediği vergiye halkın desteği azalıyor. Bild gazetesinin sonuçlarını bugün duyurduğu, kamuoyu araştırma kuruluşu INSA'nın yaptığı bir ankete göre; katılanların yüzde 67'si kilise vergisinin kaldırılması fikrini desteklediğini ifade ediyor.

Ankete katılanların yüzde 55'i de, ödedikleri verginin bir kısmının "iyi bir amaç" için kendileri tarafından belirlenecek kurum, kuruluş ya da örgütlere aktarılmasının sağlanacağı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi fikrine sıcak bakıyor. Burada, "iyi bir amaç" kavramı, kiliseleri, yardım kuruluşlarını, çevre örgütleri vb. kapsayabiliyor.

INSA, söz konusu kamuoyu araştırmasının 1005 kişiyle yapıldığı ve toplumsal yapıyı yansıtan kriterlere göre yürütüldüğünü bildirdi..

Katolik Kilisesi rekor vergi geliri sağladı

Adı çocuk istismarına karışan ve bu nedenle cemaatlerinden çokça üye kaybeden Almanya Katolik Kilisesi, bu üye kaybına ve koronavirüs pandemisine rağmen vergi gelirlerini artırmayı başardı. Kilise 2021'de 6 milyar 740 milyon euro gelir elde etti. Bu miktar, kilise tarihinde kayda geçen ikinci yüksek gelir oldu.

Katolik Kilisesi Piskoposu Gregor Hanke, kiliselerin kendini finanse etmesine ilişkin yeni bir model geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Kilise vergilerine ilişkin INSA kamuoyu araştırmasının sonuçlarını Bild gazetesine değerlendiren Hanke, "Almanya'daki kilise vergisi düzenlemesi gelecek vadeden bir sistem değil. Kilise, alternatif finansman yolları geliştirmeli" dedi. 

Protestan Kilisesi'nin geliri 6 milyar

Protestan Kilisesi'nin vergi gelirinin ise Katoliklerden daha az ve yaklaşık 6 milyar euro olduğu bildiriliyor. Almanya'da Katolik Kilisesi'nin 21 milyon 640 bin, Protestan Kilisesi'nin ise 19 milyon 720 bin üyesi var. 2021 senesinde, kiliselerden ayrılmalardaki artış ile tarihte ilk kez, Almanya'da vatandaşların yarıdan daha azının kiliselerde üye olduğu kayda geçti.

Almanya'da Kiliseler kendini nasıl finanse ediyor?

Almanya'da kiliseler kendilerini, cemaatlerine üye vatandaşların gelirinden, maaşından veya sahip olduğu sermayeden alınan vergiyle finanse ediyor. Vergi, bu alandan sorumlu olan eyaletlerdeki yetkili vergi dairelerince kesiliyor. Federal sisteme sahip Almanya'da 16 eyalet bulunuyor.

 

AFP, KNA, epd / ETO,ET

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