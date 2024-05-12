Almanların çoğu Rusya'nın saldırısını olası görmüyor

Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırabileceğine yönelik uyarılar artarken Almanya'da yapılan bir anket halkın bu konuda endişeli olmadığını ortaya koydu..

Batılı güvenlik uzmanları, Rusya'nın yakın gelecekte NATO bölgesine bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmasına rağmen, Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halk bu ihtimali düşük görüyor.

Alman haber ajansı dpa'nın kamuoyu araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı ankete göre, Almanların yüzde 36'sı Rus ordusunun 2030'a kadar bir NATO ülkesine saldırmasını "olası" ya da "görece olası" olarak gördüğünü belirtirken, katılımcıların yüzde 48'i bu tür bir senaryonun olası olmadığı ya da görece olası olmadığı görüşünü paylaştı. Ankete katılanların yüzde 15'i ise bu soruya herhangi bir yanıt vermedi.

Son federal parlamento seçimlerinde oyunu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiğini belirtenler arasında Rusya'nın saldırısını olası görmediğini ifade edenlerin oranının diğer parti seçmenine göre oldukça yüksek olduğu görüldü.

Putin "Büyük Rusya'yı kurmak istiyor" iddiası

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, geçen Şubat ayında verdiği bir röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Sovyetler Birliği sınırları içinde Büyük Rusya'yı yeniden kurarak bu devleti "bir Çar gibi yönetmeyi" hedeflediğini öne sürmüştü. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dış politika danışmanlığını da yapmış olan Heusgen, "Putin, Ukrayna'daki savaşı kaybetmezse Moldova'ya ya da Baltık ülkelerine saldırma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız" diye konuşmuştu.

Christoph Heusgen Fotoğraf: DW

Savunma Bakanı Boris Pistorius da Mayıs ayında katıldığı bir tartışma programında, Rusya'nın Ukrayna'da ihtiyacı olduğundan daha fazla mühimmat ve silah ürettiğine dikkat çekmişti. Bakan, Putin'e atıfla, "İnsan naif düşünerek, bunu tedbir amaçlı yaptığını söyleyeblir, ancak şüpheci bir insan olarak ben bunu belki de başka bir yeri hedeflediği ya da hedefliyor olabileceği için yapmasının ihtimal dahilinde söylüyorum" demişti.

YouGov'un anketine katılanlar böyle bir senaryoyu olası görmese de verilen yanıtlar Alman Ordusu'na (Bundeswehr) güvenin genel olarak düşük kaldığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 39'u ordunun ülkenin savunması için çok kötü ya da görece kötü hazırlandığına inandığını belirtti.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser Nisan ayında yaptığı açıklamada, değişen koşullara ayak uydurması gerekenin ise yalnızca ordu olmadığını vurgulayarak, sivil savunmanın önemine dikkat çekmişti. Faeser söz konusu açıklamasında, iyi uyarı sisemlerine, modern helikopterlere ve diğer gerekli teçhizata daha fazla yatırım yapılacağını ifade etmişti.

dpa / SÖ,ET

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