 Almanların çoğu insan haklarından memnun | DÜNYA | DW | 10.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Almanların çoğu insan haklarından memnun

İpsos insan hakları anketinin sonuçlarını açıkladı. 28 ülkede yapılan ankete göre, Almanlar ve Çinliler ülkelerinde insan haklarının içinde bulunduğu durumdan memnun.

Deutschland Sternmarsch in Neuwied für Toleranz (Peter Veit)

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Anket için şirket 28 ülkede insanlara insan hakları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili sorular yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ülkelerinde herkesin insan haklarından eşit şartlarda yararlandığı görüşünü dile getirdi. Yüzde 20'lik kesim bu soru karşısında net bir görüş belirtmezken, yüzde 33'lük kesim ise ülkelerinde herkesin aynı haklara sahip olmadığını ifade etti.

Almanlar ve Çinliler iyimser

Ankete Almanya ve Çin'den katılanlar ülkelerinde insan hakları konusunda  durumu olumlu görüyor. Almanya'da ankete katılan her iki kişiden biri (yüzde 55) insan haklarının herkes için geçerli olduğu görüşünde. Yine Çin'de ankete katılanların aynı yöndeki görüşü yüzde 63'e tekabül ediyor. Güney Afrika'da buna inananların sayısı yüzde 25, İtalya'da ise yüzde 28.

Ankete 28 ülkeden katılan her üç kişiden biri insan hakları ihlallerinin kendi ülkelerinde değil ama başka ülkelerde sorun teşkil ettiği görüşünde. Her on kişiden dördü ise ülkelerinde insan hakları ihlallerinin üzerine gidildiğini belirtti.

"İnsan hakları için yasa şart mı?"

Çoğunluk ülkelerinde insan haklarının korunması için bir yasanın olması gerektiğini savundu.  Sırbistan'da bunu savunanların oranı yüzde 90, Macaristan'da yüzde 88, Kolombiya'da yüzde 88, Güney Afrika'da yüzde 86, Almanya'da ise yüzde 84. Suudi Arabistan, Brezilya ve Türkiye'den ankete katılanlarda ise bu oran çok düşük.

28 ülkeden ankete katılanların çoğunluğu en önemli insan hakkı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünü (yüzde 32) gösterdi. Yaşama hakkını önemli bulanların oranı ise yüzde 31.

Ipsos İnsan Hakları Günü vesilesiyle 25 Mayıs-8 haziran tarihleri arasında 28 ülkeden toplam 23 bin 248 kişiyle görüştü. Arjantin, Avustralya, Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere. İtalya, Japonya, Kanada,. Polonya, Sırbistan, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Macaristan ve ABD gibi ülkelerde yapılan anketlerin nüfusun büyük bölümünün görüşlerini önemli oranda yansıttığı vurgulandı. Brezilya, Çin, Şili, Hindistan, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'de ise anketlerin nüfusun daha çok refah seviyesi yüksek kesiminin görüşlerini yansıttığı kaydedildi.

epd / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’nin insan hakları karnesi

BM Genel Kurulu'nda 1948 yılında kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" bu yıl 70'inci yaşına bastı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Türkiye’nin insan hakları karnesini inceledik. (10.12.2018)  

Af Örgütü'nden Türkiye, Rusya ve ABD'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü‘nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Türkiye, Rusya ve ABD'yi "insan haklarına saldırmakla" suçladı. (10.12.2018)  

Benzer içerik

Grenze Ungarn - Österreich 2015, Hand von Flüchtling

Af Örgütü'nden Türkiye, Rusya ve ABD'ye suçlama 10.12.2018

Uluslararası Af Örgütü‘nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Türkiye, Rusya ve ABD'yi "insan haklarına saldırmakla" suçladı.

USA - Protest gegen Trennung von Einwandererfamilien

Dünyanın 70 yıllık insan hakları karnesi 10.12.2018

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 70 yıl geçti. Ancak dünyadaki insan hakları ihlallerinin önüne hâlâ geçilemiyor.

Türkei Symbolbild Haft, Bewachung

Türkiye’nin insan hakları karnesi 10.12.2018

BM Genel Kurulu'nda 1948 yılında kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" bu yıl 70'inci yaşına bastı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Türkiye’nin insan hakları karnesini inceledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Grenze Ungarn - Österreich 2015, Hand von Flüchtling (picture-alliance/dpa/Tatif/Wostok Press/Maxppp Hongrie)

Af Örgütü'nden Türkiye, Rusya ve ABD'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü‘nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Türkiye, Rusya ve ABD'yi "insan haklarına saldırmakla" suçladı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  