Alman’da yerel politikacılara yapılan saldırılar arttı

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Report München programında yer verilen ankete göre koronavirüs salgını döneminde belediye başkanlarının yüzde 72'si en az bir kez hakarete uğradı, tehdit edildi ya da fiziksel şiddet gördü. Geçen yıl yapılan benzer bir ankette bu oran yüzde 64 seviyesindeydi.

Seçilmiş belediye çalışanlarının katıldığı ankete göre saldırıların hedefinde sadece belediye başkanları değil aynı zamanda belediye çalışanları da yer aldı. Belediyelerin yüzde 79'unun çalışanlarına karşı da saldırı olduğu belirtildi. Bir önceki yıl belediyelerin yüzde 70'i bu tür olayları bildirmişti.

Belediye çalışanları da saldırıya uğruyor

Ankete göre belediye çalışanlarının yüzde 20'si fiziksel saldırıya uğradı, tükürüldü ya da dövüldü, belediye başkanlarında bu oran yüzde 11 düzeyinde gerçekleşirken bu tür olaylarda geçen yıla göre yüzde 2'lik artış kaydedildi.

Ankete katılanların üçte birden fazlası, yüzde 37'si, koronavirüs salgını nedeniyle bu tür olaylarda artış yaşandığına dikkat çekti. Yüzde 53'ü ise bu tür olayların aynı düzeyde gerçekleştiğini belirtti.

Belediyelerin neredeyse yarısı maske takma zorunluluğu, yüzde 34'ü ise mesafe kuralını uygulamak konusunda sorun yaşandığını aktardı. Almanya'nın doğusu ve batısı arasında da fark gözlemlendi. Doğudaki belediyelerin yüzde 62'si maske takma zorunluluğu konusunda sorun yaşadığını söylerken, Batı'da bu oran yüzde 42 düzeyinde oldu. Ankete seçilmiş bin 611 belediye çalışanı katıldı.

AFP/ SSB, HT

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