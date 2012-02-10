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A1 SEVİYESİ

A1 | Mission Europe

Mission Europe’un üç heyecanlı macerasıyla dillerin dünyasına dalın! Her biri 26 bölümden oluşan Mission Berlin, Misja Kraków ve Mission Paris sayesinde sıra dışı bir yoldan Almanca, Lehçe ve Fransızca öğrenebilirsiniz. Aksiyon hikayesi Mission Berlin ile, fazla dilbilgisine ihtiyaç duymadan, hem kolayca Almanca öğreneceksiniz, hem de kültüründen tarihine farklı boyutlarıyla Almanya’yı tanıyacaksınız. Mission Berlin’i, bilgisayar oyunu oynayan ve sanal kahraman Anna ile birlikte, yeniden birleşen Almanya’nın düşmanlarına karşı mücadele eden birinin bakış açısından yaşayacaksınız.

Seviye: A1
Medya türü: Ses dosyası, metin (indirme), mobil
Dil: Almanca | Türkçe

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MISSION EUROPE HAYRANLARI İÇİN

Mission Europe – Fragman  

Mission Europe – Duvar Kağıtları  

Mission Europe – Cep telefonu zil sesleri  

Alıştırmalar  

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