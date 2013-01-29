Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Logo von Deutsch warum nicht?

A1, A2, B1 SEVİYELERİ

A1, A2, B1 | Deutsch – warum nicht?

Deutsch – warum nicht? adlı kurs, dört ayrı bölümde, üniversitede gazetecilik okuyan Andreas ve görünmez arkadaşı Ex’in hikayesini ele alıyor. Andreas ile arkadaşının maceralarına eşlik ederek Almanca öğrenebilirsiniz. Her bölümde diyalog, alıştırma ve ses kayıtlarından oluşan 26 ders bulunuyor. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'nın A1, A2 ve B1 seviyelerini karşılayan bu kurs, yeni başlayanlar ve daha ileri seviyedekiler için uygundur. Deutsch – warum nicht? Deutsche Welle ile Goethe Enstitüsü’nün ortak prodüksiyonudur.
Seviye: A1, A2, B1
Medya türü: Ses dosyası, metin (indirme)
Dil: Almanca | Türkçe

Almanca kurslarımızın bu unsuru, 1991 yılında hazırlanmış radyo tiyatrosu ve kitap prodüksiyonlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla burada yer alan bazı bilgilerin, para birimlerinin vb. güncellenememiş olmasına anlayış göstermenizi rica ediyoruz.

Deutsch – warum nicht? – Podcast olarak indirin

Ses kayıtlarımızı derslerinizde kullanın veya yolda dinlemek için yanınıza alın. Deutsch – warum nicht?’in tüm bölümlerine abone olun!

Deutsch – warum nicht? Dizi 1 | Almanca öğrenin (RSS)  

Deutsch – warum nicht? Dizi 1 | Almanca öğrenin (iTunes)

Deutsch – warum nicht? Dizi 2 | Almanca öğrenin (RSS)  

Deutsch – warum nicht? Dizi 2 | Almanca öğrenin (iTunes)

Deutsch – warum nicht? Dizi 3 | Almanca öğrenin (RSS)  

Deutsch – warum nicht? Dizi 3 | Almanca öğrenin (iTunes)

Deutsch – warum nicht? Dizi 4 | Almanca öğrenin (RSS)  

Deutsch – warum nicht? Dizi 4 | Almanca öğrenin (iTunes)