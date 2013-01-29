Deutsch – warum nicht? adlı kurs, dört ayrı bölümde, üniversitede gazetecilik okuyan Andreas ve görünmez arkadaşı Ex’in hikayesini ele alıyor. Andreas ile arkadaşının maceralarına eşlik ederek Almanca öğrenebilirsiniz. Her bölümde diyalog, alıştırma ve ses kayıtlarından oluşan 26 ders bulunuyor. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'nın A1, A2 ve B1 seviyelerini karşılayan bu kurs, yeni başlayanlar ve daha ileri seviyedekiler için uygundur. Deutsch – warum nicht? Deutsche Welle ile Goethe Enstitüsü’nün ortak prodüksiyonudur.

Seviye: A1, A2, B1

Medya türü: Ses dosyası, metin (indirme)

Dil: Almanca | Türkçe