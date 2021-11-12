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DW Sprachkurse Deutsch lernen

ÜCRETSİZ ALMANCA KURSLARI

Almanca öğrenin ve öğretin

Deutsche Welle'nin ücretsiz Almanca kursları ile dilediğiniz şekilde Almanca öğrenebilirsiniz: Bilgisayarınızın başında video klipler, işitsel kurslar ve indirebileceğiniz podcast dosyaları sayesinde e-Öğrenme yolunu seçebilir ya da klasik bir şekilde metinleri ve alıştırma kâğıtlarını basabilirsiniz. Yeni başlayanlar veya belli ölçüde Almanca bilgisi olanlar için hazırlanmış Almanca kursları arasından tercihinizi yapınız. Almanca yabancı dil dersi veren öğretmenler, multimedyal kaynaklarımızı Almanca derslerinde kullanabilirler. Kurs arama işlevi sayesinde her bilgi seviyesine uygun formatı bulabilirsiniz.

Yeni

Mobil Almanca

Nicos Wegin ana resmi, A1'den B1 seviyesine kadar azami engelsiz Almanca dil kursu.

Akıllı telefon ve tablet ile A1 seviyesinden B1'e kadar: Yeni dil kurslarımızla mobil ve ücretsiz olarak Almanca öğrenebilirsin.  

Kursübersicht Deutsch mobil  

Taşınabilir kelime hazinesi (Almanca/Türkçe)

Deutschtrainer

Titelbild des „Deutschtrainers“, Audio-Wortschatztrainer für Niveaustufe A1 bis A2

Deutschtrainer ile günlük yaşam için temel kelime hazinesini etkili bir şekilde öğrenebilir ve telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz  

Radio D

DW Sprachkurse Deutsch Radio D

Radio D özellikle duyduklarınızı anlamanıza yardımcı oluyor. A1 ve A2 öğrencileri, muhabir Paula ve Philipp'in 52 hikâyesini ses dosyası olarak dinleyebilir ve metinden takip edebilirler.  

BİRBİRİNDEN FARKLI SEVİYELERE

A1 Seviyesi  

A2 Seviyesi  

B1 Seviyesi  

GÖRE HAZIRLANMIŞ KURSLARIMIZ

B2 Seviyesi  

C1 ve C2 Seviyeleri  

Seviye Bilgileri  

KENDİNİZE UYGUN ALMANCA KURSUNU BULUN!

Kurs arama motoru  

Seviye belirleme sınavı  

TÜRKÇE HAZIRLANMIŞ ALMANCA KURSLARI

A1 | İşitsel kurs | Mission Europe

Polisiye maceralarla Almanca öğrenin  

A1 | İşitsel kurs | Radio D

Paula ve Philipp ile bir uçtan bir uca Almanya  

A1-B1 | İşitsel kurs | Deutsch - warum nicht?

Diyalog, alıştırma ve ses dosyalarıyla 104 ders  

Almanca Kursları