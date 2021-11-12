Deutsche Welle'nin ücretsiz Almanca kursları ile dilediğiniz şekilde Almanca öğrenebilirsiniz: Bilgisayarınızın başında video klipler, işitsel kurslar ve indirebileceğiniz podcast dosyaları sayesinde e-Öğrenme yolunu seçebilir ya da klasik bir şekilde metinleri ve alıştırma kâğıtlarını basabilirsiniz. Yeni başlayanlar veya belli ölçüde Almanca bilgisi olanlar için hazırlanmış Almanca kursları arasından tercihinizi yapınız. Almanca yabancı dil dersi veren öğretmenler, multimedyal kaynaklarımızı Almanca derslerinde kullanabilirler. Kurs arama işlevi sayesinde her bilgi seviyesine uygun formatı bulabilirsiniz.