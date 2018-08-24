Alman yetkililer Türkiye'ye mali yardım iddialarını yalanladı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, Almanya'nın Türkiye’ye mali yardım düşündüğüne ilişkin iddiasını Alman yetkililer doğrulamadı. Alman hükümetinden bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesiyle başgösteren krizin aşılması için Türkiye’ye mali yardım planlanmadığını belirtti. Türkiye'ye mali yardımın gündemde olmadığına dair Alman hükümetinin 20 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamaya atıfta bulunan yetkili, "pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olmadı” dedi.

Wall Street Journal gazetesinin Alman hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Berlin'in NATO'da müttefiki olan Türkiye'ye acil mali yardım seçeneklerini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Reuters'a konuşan bir diğer Alman yetkili ise “Dışarıdan çok fazla bir şey yapılamıyor, ama Türkiye’nin reform yapması gerektiğini vurgulanıyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Ankara ile Washington arasında başlayan diplomatik kriz sonucu Türk Lirası, dolar ve euro karşısında tarihi düşüşünü yaşıyor.

Almanya'da geçen hafta Türkiye'ye mali yardım önerisi tartışılmıştı. Öneriyi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles gündeme getirmişti. Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Tartışma yaratan bu öneriyi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel reddetmişti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye’ye yardımın şu an için gündemde olmadığının” altını çizmişti. Seibert, ancak Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu vurgulamıştı. Almanya’daki tartışmalarda Türkiye’ye yardımın adresi olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) gösterilmişti.

rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe